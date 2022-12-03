特色異國風！ 5間台北必訪「網美打卡咖啡廳」 帶你秒飛歐美國度

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@kuan_pei_910、@chia._.yu
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@kuan_pei_910
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內湖區-Moooon River Cafe & Books

@chia._.yu
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有著「華麗歐風圖書館」之稱的 Moooon River Cafe & Books，不僅走一個超級浮誇風的室內設計與擺設，連用餐座位都有著如此絕妙的巧思，既能躺又能坐，真是不虧待懶惰蟲的福音！而整間店除了有著滿滿的藏書，彷彿置身一間中古世紀的歐洲圖書館一般，連店員拿菜單出來時，都是藏在一本外觀完好無缺的書本裡～餐點的擺盤與可口度，也是有一定水平的！

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【Moooon River Cafe & Books】

地址：台北市內湖區瑞光路218號

營業時間：11:00-21:00

更多資訊：Moooon River Cafe & Books 官網

士林區-JB’s Diner & Cafe

@kuan_pei_910
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講到「清新度假美式風」的冠軍咖啡廳，真是屬JB’s Diner & Cafe實至名歸！這裡除了適合作為下午茶好好享受一番之外，超長的營業時間也是其一特色，有供給眾多的早午晚餐都可以參考，而大部分選擇都是美式餐點較為居多，當然也有其他健康的蔬食餐可以享用～相信這邊放鬆、悠閒的氣息，能夠帶給大家一個愉快美好的歇憩獨處小時光。

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【JB’s Diner & Cafe】

地址：台北市士林區天玉街38巷16弄2號

營業時間：8:00-21:00

更多資訊：JB’s Diner & Cafe 官方Instagram

信義區-Le Cinq

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這間擁有著半開放式戶外座位的 Le Cinq 咖啡廳，店內整體採一個相當悠揚的法式風格，有著仿舊的歐洲老房子木質地板、垂吊著的暖黃光圓形小燈，彷彿處處刻意散發著斑駁的美感帶給每一位光顧的客人！而店外則是採用了柔軟的鵝黃色做為主色調，簡直完美復刻了法式街頭的街邊景象～另外，再搭配上店內招牌的「小巴黎肉桂捲、司康」，還有著微風徐徐吹過，像極了正身處巴黎的浪漫步調。

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【Le Cinq】

地址：台北市信義區基隆路一段83巷12號1樓

營業時間：11:00-19:00

更多資訊：Le Cinq 官方Instagram

松山區-CAFÉ PADRINO教父咖啡

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街拍訪客、網美最愛到訪的CAFÉ PADRINO教父咖啡，在還沒踏入店內之前，就讓你有種秒飛義大利的既視感，老闆本人剛好也就是來自義大利！店內的整體裝潢有點類似於歐洲餐酒館的感覺，採用了大量的黑色系當成主調，邊面的部分是由許多大片落地窗打造而成，採光相當不錯，室內用餐環境也十分寬敞！CAFÉ PADRINO教父咖啡主打的有異國料理、義大利麵、墨西哥烤餅捲餅、咖啡等餐點，所有愛拍照的大家，準備好來一場偽出國之旅了嗎？

@kuan_pei_910
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【CAFÉ PADRINO教父咖啡】

地址：台北市松山區光復北路175號1樓

營業時間：10:00-21:30

更多資訊：CAFÉ PADRINO教父咖啡 官方Instagram

大安區-The Green Steps 永康階咖啡

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從街道上緩緩走向The Green Steps 永康階咖啡，經過了柵欄，穿越了門外的蓊綠庭院造景，彷彿來到了一位公爵的私人宅邸，準備開始進行一場優雅的英式下午茶，真是不虧為「周董」特地登門拜訪的咖啡廳！店內環境雖然不大，卻將動線及座位安排的頗為適當，完全沒有任何因擁擠造成的不適，反倒是處處充滿溫馨之感～好像是一座城市中的花園，放慢了步調，進行一場綠色呼吸！

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【The Green Steps 永康階咖啡】

地址：台北市大安區金華街243巷27號

營業時間：12:00-18:30

現代人幾乎無不每天都被捆綁在繁忙的都市生活中，若是能夠在難得的假日休閒時光裡，放慢步調、調整自己的身心靈，去到一間美美的咖啡廳輕鬆地度過，不妨再約個三五好友聊聊心事、談談煩惱，這都是一個相當明智且釋放壓力的選擇！

延伸閱讀>>新竹美食｜7間新竹咖啡廳質感爆棚，天井自然採光、玻璃屋＋偽洞穴裝潢超搶眼

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咖啡廳 義大利麵 歐洲

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