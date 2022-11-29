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摩斯改賣年菜？網驚「不賣漢堡了」 來點「Keema咖哩」壓壓驚！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁、取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁
圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁、取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

摩斯漢堡改賣年菜？日前，在MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁發現一則「年菜預購」的貼文，原來是摩斯漢堡與關係企業「餡老滿」的優惠合作。不少網友驚訝以為自己遇上詐騙，紛紛留言「以為今天愚人節」、「我入錯專頁嗎？」、「摩斯都不摩斯了」。大家可別虛驚一場，摩斯還是熟悉的摩斯，更號召熱愛咖哩的朋友一同來摩斯品嘗「印度風味KEEMA咖哩醬」的濃郁美味。

MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁一則「年菜預購」貼文讓不少網友以為進錯專頁。圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁
MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁一則「年菜預購」貼文讓不少網友以為進錯專頁。圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

在11/27上午MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁PO出「年菜預購」貼文，許多網友以為自己進錯專頁了，表示「以為mos要轉行不賣漢堡了」、「摩斯漢堡出年菜？怎麼沒有漢堡或紅茶」，而粉絲頁小編則出來解釋「這次的年菜是與關係企業『餡老滿」提供給在摩斯漢堡門市預購的顧客所推出優惠價格」並說明「不是愚人節啦」。

同時，有網友建議「應該要有蒟蒻果凍、紅茶（附檸檬片）、麻薯派、摩斯設計款保溫保冰袋之類的？」，則收到粉絲頁小編「春節會有一波唷～敬請期待」的回覆。真是讓人嚇一跳，還以為摩斯要轉型了。

圖／取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁
圖／取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁
圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

此外，摩斯漢堡也於近日推出「印度風味Keema咖哩醬」系列新品，「咖哩豬排堡-Keema醬」為酥脆的豬排帕隄、吉士片、高麗菜絲及本次主角「印度風味Keema咖哩醬」的組合，讓人吃到停不下來；而同樣淋上「印度風味Keema咖哩醬」的「摩斯咖哩薯條」則搭配爽脆的紫洋蔥絲，成就經典摩斯好味道，喜歡咖哩的朋友千萬別錯過啦！

圖／取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁
圖／取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

摩斯漢堡近日推出「咖哩豬排堡-Keema醬」及「摩斯咖哩薯條」。圖／摩斯漢堡官網
摩斯漢堡近日推出「咖哩豬排堡-Keema醬」及「摩斯咖哩薯條」。圖／摩斯漢堡官網

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