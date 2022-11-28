從韓國吃到台灣，韓流帝王Super Junior慶功首選「這家」！

韓流帝王聚會來這！韓流天團Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱，在昨日(27)為台灣SS9巡演畫下完美的句號。在演唱會中，便有成員提到「待會要去聚餐」，而聚餐地點也成為粉絲間好奇的焦點，難道又是成員始源最愛的「鼎王」？原來最後選擇的聚餐地點是「這」！跟著小編一起往下了解吧～

韓流帝王Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB

Super Junior SUPER SHOW 9 in TAIPEI。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB

Super Junior巡演台灣站在昨日(27)圓滿落幕，成員們也在結束後前往聚餐，原來這次慶功不吃「鼎王」，而是日前不久才開幕的白種元「本家BORNGA韓式燒肉」！根據粉絲消息與路透，Super Junior把本次慶功定在11/25才開幕的「本家BORNGA韓式燒肉」，原本在韓國就非常愛吃「本家BORNGA」的Super Junior，果然來台也要一品「本家BORNGA」的道地燒肉與韓料。

圖／記者陳睿中攝影

圖／IG@borngajogja

圖／記者陳睿中攝影

成員銀赫是隊內是出了名的愛吃韓料，這次也不缺席一飽口福。更有粉絲分享他們聚餐後離開餐廳的影片，影片中的成員銀赫即便喝醉了也不忘和粉絲打招呼，上車前更喊了聲「老婆！」，而隊內的中文擔當圭賢也暖心的對粉絲說了「早點睡」，其餘成員也都親切揮手致意。本次巡演不僅看出Super Junior在台的不滅高人氣，更感受到成員們對台灣有滿滿回憶與喜愛，期待他們再次來台演出。

圖／IG@borngajogja

即日起至12/04，至本家用餐開桌即贈招牌「白種元吾桑格」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁

掃描ORcode加入本家會員再贈「原味豬五花」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁

本家BORNGA韓式燒肉 敦南店

地址：台北市大安區市民大道四段102號營業時間：週一至五17:00-00:00、週六日12:00-00:00

·開幕活動：即日起至12/04

開桌即贈招牌「白種元吾桑格」乙份掃描ORcode加入會員再贈「原味豬五花」乙份

延伸閱讀：

．讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

．麻辣鍋＋手搖飲！鼎王新品牌「麻一點」必吃招牌三味鍋，「爽肉券」送到年底，完整菜單1次看