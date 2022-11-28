快訊

不再每天召開！本周起 指揮中心僅周一、周四舉行疫情記者會

12月1日起口罩令鬆綁！僅乘車搭機須戴口罩 開放唱歌免戴及可逐桌敬酒

直播／相隔215天創新低！本土新增10,583例、41死 境外76例

從韓國吃到台灣，韓流帝王Super Junior慶功首選「這家」！

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB、記者陳睿中攝影
圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB、記者陳睿中攝影

韓流帝王聚會來這！韓流天團Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱，在昨日(27)為台灣SS9巡演畫下完美的句號。在演唱會中，便有成員提到「待會要去聚餐」，而聚餐地點也成為粉絲間好奇的焦點，難道又是成員始源最愛的「鼎王」？原來最後選擇的聚餐地點是「這」！跟著小編一起往下了解吧～

韓流帝王Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB
韓流帝王Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB

Super Junior SUPER SHOW 9 in TAIPEI。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB
Super Junior SUPER SHOW 9 in TAIPEI。圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB

Super Junior巡演台灣站在昨日(27)圓滿落幕，成員們也在結束後前往聚餐，原來這次慶功不吃「鼎王」，而是日前不久才開幕的白種元「本家BORNGA韓式燒肉」！根據粉絲消息與路透，Super Junior把本次慶功定在11/25才開幕的「本家BORNGA韓式燒肉」，原本在韓國就非常愛吃「本家BORNGA」的Super Junior，果然來台也要一品「本家BORNGA」的道地燒肉與韓料。

圖／記者陳睿中攝影
圖／記者陳睿中攝影

圖／IG@borngajogja
圖／IG@borngajogja

圖／記者陳睿中攝影
圖／記者陳睿中攝影

成員銀赫是隊內是出了名的愛吃韓料，這次也不缺席一飽口福。更有粉絲分享他們聚餐後離開餐廳的影片，影片中的成員銀赫即便喝醉了也不忘和粉絲打招呼，上車前更喊了聲「老婆！」，而隊內的中文擔當圭賢也暖心的對粉絲說了「早點睡」，其餘成員也都親切揮手致意。本次巡演不僅看出Super Junior在台的不滅高人氣，更感受到成員們對台灣有滿滿回憶與喜愛，期待他們再次來台演出。

圖／IG@borngajogja
圖／IG@borngajogja

即日起至12/04，至本家用餐開桌即贈招牌「白種元吾桑格」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁
即日起至12/04，至本家用餐開桌即贈招牌「白種元吾桑格」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁

掃描ORcode加入本家會員再贈「原味豬五花」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁
掃描ORcode加入本家會員再贈「原味豬五花」。圖／Bornga本家韓式燒肉FB粉絲頁

本家BORNGA韓式燒肉 敦南店

地址：台北市大安區市民大道四段102號
營業時間：週一至五17:00-00:00、週六日12:00-00:00

·開幕活動：即日起至12/04

開桌即贈招牌「白種元吾桑格」乙份
掃描ORcode加入會員再贈「原味豬五花」乙份

延伸閱讀：

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

麻辣鍋＋手搖飲！鼎王新品牌「麻一點」必吃招牌三味鍋，「爽肉券」送到年底，完整菜單1次看

燒肉 韓國烤肉 明星同款 韓式料理 鼎王

相關新聞

從韓國吃到台灣，韓流帝王Super Junior慶功首選「這家」！

韓流帝王聚會來這！韓流天團Super Junior於11/25至11/27連續三天在小巨蛋開唱，在昨日(27)為台灣SS9巡演畫下完美的句號。在演唱會中，便有成員提到「待會要去聚餐」，而聚餐地點也成為

頂呱呱免費送雞腿！VIP全年9折起、加送810元禮包

頂呱呱宣佈，2023年VIP會員「KWA KWA VIP」將於12月1日起開放付費升級，每個月可享專屬集團優惠，並有全...

必勝客漲價！6款大比薩最多漲45元 小比薩、薯金幣也變貴

皮包又要薄了！連鎖比薩必勝客因原物料、食材等成本波動，悄悄於11月26日起調漲部分產品售價，其中和風章魚燒等6款大比薩，...

麻辣鍋＋手搖飲！鼎王新品牌「麻一點」必吃招牌三味鍋，「爽肉券」送到年底，完整菜單1次看

超過癮麻辣鍋＋手搖飲太絕啦！鼎王餐飲集團新品牌「麻一點 麻辣喝點茶」插旗台中，並於11/22盛大開幕，更同步推出慶開幕「爽肉券」大方送，還能即領即享。麻辣滋味大口吃肉，還能搭配手搖飲也太Chill了吧

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

是什麼美味魔力，讓韓流天團成員為了「它」提早抵台？七度攻蛋的韓流帝王Super Junior在昨日(11/25)於台北小巨蛋開唱，除成員始源、藝聲外，其餘成員皆於當日抵台。其中，成員始源更是比其他成員

連續8天滿額免費送！奎克、黑浮兩家咖啡「草莓季」登場

不管甜點或飲品，這個季節一定得搭上季節草莓，以粉嫩色彩迎接新季節；其中，奎克咖啡與黑浮咖啡都推出草莓新品，奎克更從12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。