麻辣鍋＋手搖飲！鼎王新品牌「麻一點」必吃招牌三味鍋，「爽肉券」送到年底，完整菜單1次看

超過癮麻辣鍋＋手搖飲太絕啦！鼎王餐飲集團新品牌「麻一點 麻辣喝點茶」插旗台中，並於11/22盛大開幕，更同步推出慶開幕「爽肉券」大方送，還能即領即享。麻辣滋味大口吃肉，還能搭配手搖飲也太Chill了吧！

鼎王集團新品牌「麻一點」插旗台中市公益路美食戰區。圖／鼎王提供

鼎王餐飲集團新品牌「麻一點」主打「麻辣鍋 X 手搖飲」的絕妙組合，如同店名以四川重慶及成都的偏重口味「麻」為主題，招牌「麻辣三味鍋」更能一次吃到麻辣、番茄及菌菇3種湯底，吃得到花椒、青花椒及多種辛香料的香與麻，口感溫順不膩，搭配品牌各式風味手搖茶飲，一口下去超暢快！

「麻一點」結合麻辣鍋及麻辣特色手搖飲。圖／鼎王提供

麻辣牛油萌熊「有BEAR來」麻辣鮮香，入鍋後像極正在泡湯的小熊。圖／鼎王提供

此外，「麻一點」為歡慶開幕更於即日起至12/31推出限量「爽肉券」招待活動，每日前10組至店用餐，且內用消費達650元，即贈「爽肉券5張(最高總價值1,090元)」，即領即享，現場開吃～想一次品嘗道地麻辣鍋與超夯手搖飲的朋友可千萬別錯過囉！

圖／取自麻一點 麻辣喝點茶FB粉專

麻一點 麻辣喝點茶

地址：台中市西區公益路248號營業時間：週一至週五17:00-02:00、週六週日12:00-02:00我是菜單傳送門

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