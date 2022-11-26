讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」
是什麼美味魔力，讓韓流天團成員為了「它」提早抵台？七度攻蛋的韓流帝王Super Junior在昨日(11/25)於台北小巨蛋開唱，除成員始源、藝聲外，其餘成員皆於當日抵台。其中，成員始源更是比其他成員提早整整一日，沒想到他提早抵台全是為了「它」！甚至在當天為「它」發布三則Twitter貼文與IG限時！還讓粉絲們大讚「果然是真愛」。
韓流帝王Super Junior時隔三年，再次帶著巡迴演唱會SUPER SHOW 9於昨日(11/25)首場開唱，成員利特、神童、銀赫、東海、厲旭與圭賢皆在當日中午左右抵台，始源及藝聲也在前一日分別來台。特別的是，成員始源更是提早整整一日出發台灣，並連PO三則Twitter及IG限時，每則貼文配圖一張及「等我 鼎王..嗚哈哈哈哈！」、「過得好嗎？好久不見」、「問你過得好嗎！嗚哈哈哈哈」等文字，照片中的始源看著麻辣鍋露出興奮的表情，原來提早出發就是為了吃「鼎王」！
其實，Super Junior成員始源喜歡吃鼎王已是粉絲皆知，因此也有不少粉絲早在他們來台前先訂好位，只為來個吃鍋「偶遇」。只是沒想到時隔三年，始源居然一下機就到鼎王報到，不僅讓粉絲們先傻眼後爆笑，留言笑稱「是來吃鼎王順便辦演唱會」、「哥哥三則IG限時都在喊話鼎王」，也直呼「始源對鼎王是真愛無誤」。
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