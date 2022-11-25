好吃到不想分享！6家超強「私房麻辣鍋」推薦 軟香豆腐、彈嫩鴨血、帶勁麻辣湯頭…內行人完全不想公開的麻辣鍋名單

還在吃最有名的那幾家麻辣鍋嗎？Oddle Feeds 編輯特別蒐集你可能沒聽過，但是排隊排到天荒地老的「私房麻辣鍋」推薦，照著名單吃，絕對不踩雷！

這一鍋皇室秘藏鍋物

許多人可能在IG看過「這一鍋皇家秘藏鍋物」浮誇的氣派裝潢、寫字墨汁豆皮、冒煙神仙牛肉，但其實「這一鍋」根本是被網美店耽誤的麻辣鍋店！

饕客們最愛的就是「御膳麻辣鍋湯底」，特選青花椒、四川大紅袍、燈籠椒⋯等多種辣椒，按照黃金比例去調配，延襲古法層層調製工法，取出溫和不嗆的紅油精華做為麻辣鍋的基準，加入大骨燉煮的特製湯頭，搭配軟Q彈牙、CAS認證屠宰場所取得，每日直送的風味鴨血及吸附飽滿湯汁的非基改祖傳板豆腐，整體呈現出香醇濃郁、麻而不辣、鍋底份量十足的絕頂口感。

老曹旺川味鍋物

老鼎旺抱著對鍋底與食材的熱情，堅持用數十種中藥與牛骨熬煮十小時燉出好味道，蔬菜嚴選每日新鮮直送，肉品與食材則是嚴格把關確保品質與純天然。湯頭香濃而不膩，搭配必點的海鮮武狀元、手工福袋等精緻食材，冬天齊聚家人、好友一起開鍋，溫暖又美味！

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椒心苑

椒心苑的麻辣湯頭堅持選用郫縣豆瓣醬，精心挑選二十餘種辛香料巧妙的搭配，細心熬煮，造就了馥郁的紅白色湯底中，麻辣與豚骨交會的豐富饗宴。主打溫潤、細膩、富有層次的口感，入口感受到的不是ㄐ激烈、嗆辣的口感，辣不入喉、鹹而不膩！

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黑武士

飄香 40 年的「黑武士特色老火鍋」招牌麻辣火鍋，鍋底並非坊間以簡單辛香料或一般中藥材含糊帶過，而是選擇使用「大量高級牛肉與牛骨」慢燉熬煮，再加入「鬼椒」與各種辣椒的特殊秘方製成；麻而不苦，辣而不渴，是麻辣火鍋愛好者的必點選擇。

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涮辛酸

獨門麻辣湯頭＋Q軟細嫩的鴨血與豆腐，正宗麻中帶辣、辣中帶香的上癮滋味。嚴選數十種藥材、獨家秘製麻辣醬、牛豬雞大骨與蔬菜，歷經16個小時熬煮，湯頭層次豐富，鴨血口感鹹香滑嫩，香氣撲鼻，豆腐滷至入味，綿密彈牙多汁，並散發著淡淡豆香味，內餡吸飽湯頭精華，香麻辛辣又溫潤順口的獨特享受，每口都令人回味無窮。

鼎旺

鼎旺的麻辣湯頭，以牛骨高湯與中藥材慢火熬煮，加入牛油增添濃郁香氣，屬於少數口感溫潤，能直接單喝的麻辣鍋湯頭。鴨血與手工豆腐，不但深滷入味，亦保持Q彈食感；鼎旺私房小點「雞爪」更是每單必點，入口即能皮骨分離，每日限量供應，太晚來可就吃不到！

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