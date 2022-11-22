暫別牛肉捲！火速嘗鮮最新「好市多豬肉捲」韓式烤豬＋青蔥乳酪絲
吃不到牛肉捲了！今日爆出好市多牛肉捲停售消息，目前牛肉捲已下架，改上新品「豬肉捲」。消息一出，便引起許多網友的哀號，「沒有牛肉捲，去好市多的意義是什麼？」，而IG上已有部落客火速嘗鮮「豬肉捲」，和小編一起來看看部落客的分享吧！
不吃牛者福音？好市多牛肉捲剛下架，同時推出新品「豬肉捲」，部落客Fuji火速分享「豬肉捲」口感，上架新品於熟食區開賣，內餡為韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥摩佐拉乳酪絲，Fuji表示雖然口味沒有很愛，但也不難吃。若近期有到好市多還是可以嘗鮮看看。
雖然現在好市多熟食區已買不到牛肉捲，但喜愛牛肉捲的朋友，還是能購買賣場內的冷凍商品回味。至於牛肉捲未來是否回歸並無確切消息，會員們也就先邊嘗新品邊期待經典歸來吧！
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