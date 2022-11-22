50元拉麵吃到飽！虎記餃子2週年「拌拌拉麵、中華炒飯、日式煎餃」統統只要銅板價

人氣拌麵免費續碗吃到飽！日式食堂「虎記餃子」為慶祝2週年，特別推出超感人優惠「拌拌乾拉麵無料(免費)續碗」，也有虎記中華炒飯及必吃高麗菜煎餃銅板優惠價，統統不超過100元。在這物價高漲的時代，想吃平價日式就到虎記餃子！

圖／取自虎記餃子FB粉專

謝謝老闆！「虎記餃子」推出2週年活動，最狂優惠非「拌拌乾拉麵免費續碗」莫屬。即日起至12/31，凡於平日17點後、假日全天到店內用「拌拌乾拉麵」，即享「免費續碗吃到飽」，只要50元就能享用日式粗麵條與台式風味油蔥的美味組合，讓人嗦麵嗦到停不下來！此外，店家說明免費續碗也有包含油蔥和蔥花，給福利超大方。

日式食堂「虎記餃子」為慶祝2週年，特別推出超感人銅板價優惠。圖／取自虎記餃子FB粉專

「拌拌乾拉麵」免費續碗也有油蔥和蔥花。圖／取自虎記餃子FB粉專

喜歡飯食的朋友也有「虎哩雙料獨享盤」可以選擇，60元一次品嘗虎記中華炒飯及店家招牌高麗菜煎餃，吃飽飽又滿足，還可以外帶回家好好享用，吃美食不傷荷包也無負擔。

「虎記中華炒飯」不用過多的調味料，簡單卻吃得到幸福感。圖／取自虎記餃子FB粉專

必吃招牌煎餃。圖／取自虎記餃子FB粉專

虎記餃子－世貿店

地址：台北市信義區基隆路二段39巷14號1樓營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30

虎記餃子－敦北店

地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號1樓營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30

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