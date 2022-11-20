法式靈魂的泰式料理餐酒館「CHUNSHEN泰殿」，必吃超狂「活火山排骨」，道地美食＋特色調酒好過癮！

法式風格及泰式料理再結合餐酒館！這間由知名金牌電視劇製作人楊佩佩開設的「CHUNSHEN泰殿」餐酒館，從食客的用餐過程中展現「茶」、「酒」、「食」、「憩」的精神，同時顛覆台灣人對泰式料理的既定印象，並用全新的風貌重新詮釋，可以一次品嘗酸甜苦辣鹹等豐富滋味。

圖／CHUNSHEN泰殿提供

圖／CHUNSHEN泰殿提供

泰國不論是皇室佳餚還是庶民小吃都呈現多元風格與特色，「CHUNSHEN泰殿」更是一間擁有法式靈魂的泰式料理餐酒館，秉持製作法國料理的講究，以及保留食材的原汁原味，並為每道料理搭配專屬的獨特調酒。

「CHUNSHEN泰殿」的調酒結合台灣茶、各式泰國香料及新鮮水果，調出極具泰式風味的各色調酒。圖／CHUNSHEN泰殿提供

而在多樣的特色餐點中，最推必吃「蘇格蘭女婿蛋」及「活火山排骨」。「蘇格蘭女婿蛋」是用雞蛋裹上蝦泥油炸的美食，搭配調酒「水上人家」，不膩又爽口；而「活火山排骨」則是泰國的家常菜排骨湯，不僅將排骨尺寸放大成XXXL，搭配超夠味青辣椒，再淋上40度酒精燃燒，在大碗中堆成高聳火焰活火山，一上桌便讓人眼睛為之一亮，大口吃肉再配上一口調酒「金色泰殿」，清爽更解膩。

到店必吃「蘇格蘭女婿蛋」。圖／CHUNSHEN泰殿提供

特色必點「活火山排骨」。圖／CHUNSHEN泰殿提供

除此之外，「CHUNSHEN泰殿」在裝潢上也不僅執著於泰式元素，同時展現法式奢華時尚及典雅休「憩」的風格，並攜手曾在泰國UFM Baking & Cooking School研習泰國皇室甜點和傳統料理的于美芮主廚，一同致力優化泰國菜精緻度和還原道地滋味，藉由嶄新的泰國料理帶給饕客耳目一新的餐飲感受！

甜點「摩摩喳喳」。圖／CHUNSHEN泰殿提供

圖／CHUNSHEN泰殿提供

圖／CHUNSHEN泰殿提供

延伸閱讀：

．世足限定必吃！澳門麥當勞推出「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，甜點吃爆「藍莓卡士達派」

．13天快閃免費領！ 海底撈超寵粉「400元優惠券」領起來，坐著等吃太享受啦