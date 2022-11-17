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草莓季來啦～浮誇系早午餐「Meat Up」超高101草莓塔、舒芙蕾 呼喚草莓控來挑戰

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

又到了一年一度的草莓季時間了！以浮誇、華麗風格爆紅的「Meat Up 覓晌」再出招 ，使用苗栗大湖產地直送的豐香草莓，推出使用超過20顆草莓的超高草莓塔，就是要讓大家拍得高興、吃得開心，店內招牌舒芙蕾也換上草莓季菜單，連飲料都有草莓棉花糖！多達8種品項、簡直要人陷入選擇困難，草莓控們還不快來試試～

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

採用來自大湖直送的高品質草莓，「Meat Up 覓晌」把「豐香」的品種特色發揮到極致，大氣用上許多果形碩大、甜美多汁的草莓、超過20顆疊成「101草莓塔」，滿足IG拍照的話題性，也讓人有這座草莓塔是先被吃掉還是先垮掉的緊張刺激感；店內招牌的舒芙蕾，也換上草莓季的菜單，無論是草莓棉花糖、裏上巧克力外衣的巧克力草莓，點綴在舒芙蕾及飲料旁，就是要帶給大家滿滿的幸福感。

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

目前台北西門店與桃園藝文店同步推出草莓季，菜單多達8種：101草莓塔、豪華草莓塔、莓花糖、莓煩惱、三顆巧莓、自然莓、高冷莓莓、巧莓拿鐵，草莓控們快來全部吃過一輪吧～

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

Meat Up 覓晌

草莓季菜單

101草莓塔、豪華草莓塔／草莓帕菲杯

莓花糖／莓果棉花糖瀑布舒芙蕾

莓煩惱／草莓瀑布舒芙蕾

三顆巧莓／巧克力焦糖佐三顆草莓舒芙蕾

自然莓／原味舒芙蕾

高冷莓莓／草莓奶酪帕菲與舒芙蕾

巧莓拿鐵／巧克力草莓棉花糖飲

台北西門店

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓

11：00～21：00 最後點餐時間：20：00

桃園藝文店

地址：桃園市桃園區同德五街67號2樓

10：30～15：00 最後點餐時間14：00

17：30～20：00 最後點餐時間19：00

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

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舒芙蕾 草莓季 棉花糖 巧克力 拿鐵 Meat Up

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