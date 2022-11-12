台中必吃燒肉竟不是「屋馬」？網曝「這家」打趴其他間：超難訂位！
外地人聯想到台中美食，就會馬上提起燒肉、火鍋，尤其台中公益路上更是餐飲名店的一級戰區，無論是輕井澤火鍋、茶六燒肉、屋馬燒肉都有設分店。日前就有PTT網友以「台中燒肉必吃是哪間」發文說明：下個月要去台中玩，想選一餐吃燒肉，但厲害的餐廳太多，大家心目中必吃的燒肉餐廳是哪一間？
貼文曝光後，不難看出最多網友認為「屋馬燒肉」是心目中的必吃名店：「當然是屋馬」、「我台北人 屋馬派」、「你是大學生我就建議屋馬 吃cp值可以啦」但也有網友持不同意見「只吃過屋馬，覺得超好吃耶，可是感覺很多人不喜歡」、「屋馬不會難吃 但就是不會主動想吃 有人約才會去」。
其他台中知名燒肉餐廳「茶六」、「老井」、「脂板前」、「風間燒肉」等，也都榜上有名，而其中被網友點名最難訂位的是連續三年獲得米其林的「俺達の肉屋」：「俺達超好吃」、「俺達啊 快訂位」、「吃CP值就屋馬 吃品質高的就俺達」
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