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麥當勞改名了？正版紙袋出現超可愛「三個字」　麥胞證實：限定款拿完就沒了

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image source:示意圖／pexels
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文／姜雅馨

麥當勞是許多台灣民眾從小吃到大的回憶，多數分店24小時營業也讓夜貓族可以飽餐一頓，不少麥粉更會稱麥當勞為「麥當當」，近日有人到麥當勞消費時，就發現麥當勞疑似在台灣申請「麥當當」商標，讓麥粉又驚又喜，直呼「這個名字好Q」。

麥當勞承認是「麥當當」？女子買宵夜驚見紙袋換包裝

昨（9）日下午一名女網友在Dcard有趣版發文，透露之前有人在Twitter上發文，「因為我的工作跟智慧財產權有關，剛剛得知麥當勞正在台灣申請『麥當當』這個商標」，一開始女網友以為只是網路流傳的迷因圖，結果當天凌晨去麥當勞買宵夜，拿到紙袋的同時才驚覺上面的字真的是寫「麥當當」，讓女網友驚呼「麥當當這次竟然玩真的！講了好幾年，突然被官方承認，網友真的被看到了，而且這個名字好Q」。

麥當勞近期更換麥當當世足限定版紙袋

image source:翻攝Dcard

對此，其他網友紛紛表示，「麥當當應該只有台灣人懂吧」、「原來麥當勞有在認真看留言，太可愛了～～」、「我在網路上也是打麥當當多於麥當勞」、「之前去法國留學，同學第一次說mcdo，我滿頭問號，以為是他自創的，結果真的很多人這樣講」、「我阿嬤台灣國語，都講麥丹樓」。

麥當勞近日註冊商標「麥當當」

image source:示意圖／pexexls

麥當當紙袋是世足限定款！網友解惑麥當勞申請商標原因

在麥當勞工作的麥胞也出面證實，「麥胞路過，紙袋上的其他看起來像亂碼的名字也是各國麥當勞的小名喔」、「是世足款沒錯喔，限定款不知道何時就會用完」，有網友也好奇表示「原來申請麥當當也會通過，珍煮母也是真的囉？」，其他人則解答「畢竟麥當當就真的是用來講麥當勞，應該很容易申請成功，印象中有些大公司會申請相似的商標以免商標淡化、混淆」、「珍煮母是真的，如同上述，就是業者怕混淆珍煮丹和珍煮母，一開始就一起申請商標」、「海底撈我記得有池底撈、溝底撈、溪底撈、深海底撈，最好笑是三每底手勞」。

麥當勞註冊商標「麥當當」

image source:翻攝智慧財產局

麥當勞註冊商標「麥當當」掀起網友熱議

image source:翻攝Dcard

台灣人說麥當當就會聯想到麥當勞！

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以發現近一年「麥當當」探索概念中，不僅會讓人直接聯想到「麥當勞」、「McDonalds」，就連商標看起來像「珍煮母」的珍煮丹也成為熱議話題。

日前《DailyView網路溫度計》就曾專訪珍煮丹老闆，珍煮丹容易被看成珍煮「母」，就連讀音也近似「甄子丹」，老闆對此也表示，草創初期適逢電影《葉問》上映，甄子丹在劇中經典台詞「我要打十個」讓人印象深刻，意外結合創業初期希望以一打十的精神，期許自己能夠學習甄子丹在劇中堅定的態度。

「麥當當」近一年探索概念

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月10日至2022年11月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『麥當當』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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