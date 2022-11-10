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280元1人爽吃！「燒肉ChaCha」插旗基隆，同步推自助吧免費升級，壽星再送「北海道生食級干貝」
燒肉ChaCha插旗基隆！日前，基隆海嗨FB粉專發出馬辣集團「燒肉ChaCha」進駐基隆東岸廣場的相關貼文，而後燒肉ChaChaFB粉專也轉發證實消息無誤，基隆人準備開吃280元一人燒肉。
除了展店消息外，「燒肉ChaCha」也推出多項好康活動，像是即日起至11/30兩人同行、提前預約並告知參與活動可享「自助吧免費升級」、姓名中有「立、冬、進、補」任一字(可同音)，或身分證/健保卡號含「0、1、2、6」任2碼，並予以Google五星及10字好評，即可免費升級「飲料自助吧、明治冰淇淋」無限量吃到飽等優惠好康。
此外，11月壽星也有「北海道生食級干貝」免費吃的活動，凡當月壽星提前1日預約用餐且告知使用壽星優惠，公開在FB打卡「幾支手機就送你幾顆干貝」，大口開嗑不傷荷包。(活動詳請與辦法以店家公告為主)
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