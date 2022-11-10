280元1人爽吃！「燒肉ChaCha」插旗基隆，同步推自助吧免費升級，壽星再送「北海道生食級干貝」

近日最夯的莫過於雙11商機了，不過了為搶攻春節年菜商機，台北寒舍艾美酒店也正式提早推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由「寒舍食譜」廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，11月14日正式預購還享9折，準備手刀搶起來！

2022-11-10 10:32