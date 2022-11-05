爽嗑「一斤雞」！頂呱呱「一斤雞」回歸開賣限定「這三天」，188元開吃5支雞腿＋銅板好康3選1
頂呱呱「一斤雞」強勢回歸！不僅有「一斤雞」209元的超值優惠價，還有銅板加購好康3選1，先把握今、明2天的「5支雞腿68折」只要188元，手刀先衝頂呱呱，搶吃一波。
頂呱呱將於11/7至11/9推出三日限定「一斤雞（經典原味雞塊600g）」優惠價209元，且凡購買一斤雞即可以45元銅板價加購「地瓜薯條1份(原價60元)」、「甜甜包2入＋經典泡菜1盒(原價65元)」或「日式煎茶2瓶(原價70元)」，先筆記下來11/7準時開吃！
此外，愛吃雞腿的朋友也別錯過！頂呱呱「原味雞腿5支優惠價188元」，滿滿都是腿，也可用45元加價購35元飲品2杯、地瓜薯條1份或甜甜包2入＋經典泡菜1盒等美味3選1，雞腿怎麼吃都吃不膩，放心開嗑啦！
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