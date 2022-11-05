爽嗑「一斤雞」！頂呱呱「一斤雞」回歸開賣限定「這三天」，188元開吃5支雞腿＋銅板好康3選1

頂呱呱「一斤雞」強勢回歸！不僅有「一斤雞」209元的超值優惠價，還有銅板加購好康3選1，先把握今、明2天的「5支雞腿68折」只要188元，手刀先衝頂呱呱，搶吃一波。 頂呱呱將於11/7至11/9

2022-11-05 16:30