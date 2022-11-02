追「這裡」成為先知！ 北中南「松屋、IKEA、添好運」新開店好消息 網嗨：不用再跑外縣市了

好眼力才能成為先知！ 近來北中南各有連鎖餐飲和賣場新開店籌備中，消息一出立刻讓網友們敲碗尖叫，非常碰巧的是，全靠好眼力網友們從「人力銀行徵才消息」幫大家點出第一手展店新動向，現在就為眾人整理值得期待的新店家名單，希望早日順利開幕！

●松屋-民權西路店

松屋預計將再開設「民權西路店」。記者陳睿中／攝影

知名平價日本品牌「松屋」丼飯，目前在台灣共有4家分店，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店，以及新莊中平店。繼上回展店相隔近1年之後，終於又有新計劃開出，預計在台北開設新門市「民權西路店」，地點鄰近捷運民權西路站，目前已於求職網站進行徵才中，這也是台灣松屋的第5間分店。

●IKEA-嘉義店

IKEA傳出要在嘉義市大潤發內，開實體店面。路透

IKEA去年9月曾以貨櫃快閃店形式，在嘉義市開出IKEA Hej 行動商店，因為太受到歡迎，直到今年7月底才結束營業。最新消息是網友發現，人力銀行網站開出了包括區經理、區主任、全職人員等「IKEA嘉義店」職缺，IKEA最新確認了朝在嘉義開店前進，但後續有確認地點和開幕時間，才會再跟大家分享，得知此消息的網友們也嗨喊「終於不用去外縣市！」。

添好運-台南店

添好運。圖／本報系資料照

添好運在高雄有漢神巨蛋店、SKM Park店，但台南尚未有分店，讓喜愛添好運點心的台南朋友總是要到高雄才吃得到。不過，最新消息得知，添好運已經在人力銀行上召募台南店人員，未來台南朋友不必再跑外縣市就能嚐到添好運了。

延伸閱讀：

．星巴克迷注意！只有「這間限定店」喝得到的4款飲品 提前曝光

．咀嚼控+芋頭控雙滿足！ 珍煮丹秋冬經典「可以吸的燒仙草」回歸 再搶11萬張雙11飲品優惠券