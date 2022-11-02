只要1個銅板！韓國奶油吐司「Isaac」銅板價開吃「BBQ醬烤雞腿」，加點必吃爆款「烏沙生乳吐司」

好眼力才能成為先知！ 近來北中南各有連鎖餐飲和賣場新開店籌備中，消息一出立刻讓網友們敲碗尖叫，非常碰巧的是，全靠好眼力網友們從「人力銀行徵才消息」幫大家點出第一手展店新動向，現在就為眾人整理值得期待的

2022-11-02 16:52