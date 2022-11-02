只要1個銅板！韓國奶油吐司「Isaac」銅板價開吃「BBQ醬烤雞腿」，加點必吃爆款「烏沙生乳吐司」
雙11美味好康享不完！韓國最知名的連鎖早午餐品牌「Isaac 愛時刻韓國奶油吐司專賣」推出限量「銅板嘗鮮優惠」，只花49元就能品嘗美味「BBQ醬烤雞腿」，一個銅板搞定，把握優惠吃上1份好滿足。
韓國奶油吐司專賣「Isaac」推出「BBQ醬烤雞腿49元銅板優惠」，即日起至11/11限時、限量販售，1個銅板就能吃到淋有BBQ燒烤黑醬的多汁炭燒辣雞腿，搭配雞蛋、起司、奶油，以及清爽酸甜的靈魂白醬，層次豐富且不膩，還能與門店39元、59元、升級大杯紅茶20元優惠並行，早上來一份一路滿足到下午。
此外，「Isaac」與「旅禾泡芙之家」的秋冬聯名「經典烏沙生乳吐司」嘗鮮價只要59元，快閃只到11/30，濃郁綿密紅豆與旅禾生乳奶霜的絕配組合，想來點甜就吃這味。
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