快打開APP！麥當勞萬聖1日限定「刮出搗蛋餐」，蛋捲冰淇淋、鷄翅買1送1，買蛋堡還送4塊鷄塊

快打開APP！今日(10/31)萬聖節，麥當勞限時1日於官方APP推出「10/31不點我就搗蛋」活動，點進任務頁面依提示操作，即可獲得蛋捲冰淇淋買1送1、買火腿蛋堡送4塊鷄塊等優惠好康！

圖／擷取自麥當勞官方APP

萬聖限時1日！麥當勞官方APP推出「10/31不點我就搗蛋」活動，凡進入活動頁面，使用10點積分即可刮出搗蛋餐，內含多樣萬聖節刮刮樂優惠券，有蛋捲冰淇淋、麥克鷄塊、單點酥嫩鷄翅等買1送1優惠，快開啟麥當勞APP刮開你的專屬好康。

圖／取自麥當勞官網

圖／取自麥當勞官網

酥嫩鷄翅。圖／取自麥當勞官網

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