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身分證有「1、7、9、8」九孔鮑魚免費吃，最美涮涮鍋「樁涮」和牛、白蝦吃到飽，麻辣鴨血、牛丼任你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自取自捷利國際餐飲集團官網、樁涮 HOT POTFB粉專
圖／取自取自捷利國際餐飲集團官網、樁涮 HOT POTFB粉專

身分證拿好，出發呷火鍋！捷利國際餐飲集團旗下「樁涮HOT POT」推出身分證優惠，凡證號對中「1、7、9、8」任1碼，即可免費兌換「5顆九孔鮑魚」，不僅爽吃火鍋吃到飽，再加碼品嘗九孔鮑魚，同享美味好康。

圖／取自捷利國際餐飲集團官網
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樁涮HOT POT－高雄同盟店。圖／取自捷利國際餐飲集團官網
樁涮HOT POT－高雄同盟店。圖／取自捷利國際餐飲集團官網

樁涮HOT POT－高雄同盟店。圖／取自捷利國際餐飲集團官網
樁涮HOT POT－高雄同盟店。圖／取自捷利國際餐飲集團官網

高雄最美涮涮鍋專賣店「樁涮HOT POT」於即日起至11/30推出超夯身分證優惠，凡至高雄同盟店用餐出示包含「1、7、9、8」任1碼的身分證件，即可免費享用「九孔鮑魚1份」，1份5顆吃好吃滿，除了和牛、白蝦吃到飽，更有麻辣鴨血、牛丼任你吃。(活動詳情請至店家FB粉專查詢)

圖／取自樁涮 HOT POTFB粉專
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圖／取自捷利國際餐飲集團官網
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圖／取自捷利國際餐飲集團官網
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「樁涮HOT POT」高雄同盟店隱身中都濕地旁，為2021大港吃鍋競賽10大鍋物特優賞及網路人氣第1名雙冠王，不僅有獎項加持美味，更有料好實在的餐點，吃飽還能到中都濕地散步消食，多麼愜意！

樁涮－高雄同盟店​

地址：高雄市三民區同盟三路596號1F
營業時間：週一至週五11:00-15:00、17:00-22:00；例假日11:00-22:00​

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