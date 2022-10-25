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他PO民國83年6縣市房價表 眾人見價格嘆：現在依舊買不起

姓名有「萬、聖」任1字8折大啖各國美食，萬聖變裝同享優惠，限時7天手刀開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自天成文旅－華山町官網
圖／取自天成文旅－華山町官網

尋人啟事！身分證太好用，為迎接月底的萬聖節，這次開啟尋找「萬、聖」活動，只要姓名中有「萬」或「聖」其中1字，或是Cosplay萬聖裝扮，就可享有用餐8折的優惠，美食好康吃起來！

圖／取自天成文旅－華山町官網
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圖／取自天成文旅－華山町官網
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天成飯店集團新品牌「天成文旅」，鎖定台北市場規畫「天成文旅－華山町」，旗下的「華山町餐酒館」於即日起至10/31推出尋找「萬、聖」優惠活動，凡姓名中有「萬」或「聖」者，於上午11點30分至晚上9點30分期間到店用餐即享8折，或是穿著應景萬聖變裝、穿戴萬聖節相關飾品，也能同享8折優惠。(其他活動詳情請至店家FB粉專查詢)

圖／取自天成文旅－華山町FB粉專
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圖／取自天成文旅－華山町官網
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圖／取自天成文旅－華山町官網
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全新酒吧風格的「華山町餐酒館」提供輕食炸物、火山卷及義式、美式、韓式等多國料理，一次品嘗世界各地的美味。裝潢設計融入英式復古酒吧概念，在挑高近4米的獨特空間中大啖美食，真的太享受了。

圖／取自天成文旅－華山町官網
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