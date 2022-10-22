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香港「Smile Froyo 微笑霜凍優格」插旗南西商圈！清爽優格冰淇淋、夾心戚風蛋糕 好吃又好拍美翻

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書

愛吃霜淇淋的你嘗過了嗎？來自香港的「Smile Froyo 微笑霜凍優格」插旗中山南西商圈，不只繽紛的店面吸引人駐足，販售清爽的優格冰淇淋點綴許多手工精緻配料，好吃又好拍；店家另外還提供3.5吋、多種口味的夾心戚風蛋糕，每一樣都美得像藝術品，讓人捨不得吃掉，最棒的是還能用網站預約，完全不怕撲空買不到，甜點控、冰淇淋控快排進美食名單裡～

圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書

圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書

設計師關琬潼創辦許多生活品牌，「Smile Froyo 微笑霜凍優格」是她與夥伴在台北開的第一間三層樓高的概念店，想藉著甜點散播幸福快樂的力量！店內提供了12種口味的優格霜淇淋組合：香草天空、娜娜小姐、粉彩花園、纖果佳人、巧克力情人、水果格格、芒果四重奏、微笑啡啡、夏日風情、抹茶優優、焦糖伯爵、黑莓甜心，以日本四葉牛奶製成的優格霜淇淋為基底，點綴了新鮮水果、手工法國酥網、蜜漬荔枝、日本抹茶布朗尼、進口蔓越莓馬卡龍、頂級比利時巧克力淋醬等講究的小甜點，兼顧美味與健康，超適合揪閨蜜一起打卡拍照品嘗。

圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書

圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書

若是沒有吃冰的心情也沒關係，店內還有8款高品質的夾心戚風蛋糕：零脂優格莓果、紫芋沖繩黑糖、浪漫濃情朱古力、日本焙茶柑桔、格雷伯爵茶園、昭和白玉芝麻、比利時黑森林、蜂蜜焦糖脆脆，3.5吋的大小剛好當作下午茶，而且跟優格霜淇淋一樣，可以透過網站預約，不用發生大老遠去買卻賣光的尷尬時刻！最後提醒大家一個小細節，戚風蛋糕點綴的花瓣為非食用花，別傻傻地吃下肚囉～

Smile Froyo 微笑霜凍優格

地址：台北市大同區​南京西路25巷18-3號​，近捷運中山站4號出口

營業時間：

週一、二公休

週三到週四13：30～18：00、19：00～21：00

週五到週日13：00～18：00、19：00～21：30

優格霜淇淋口味：

香草天空、娜娜小姐、粉彩花園、纖果佳人、巧克力情人、水果格格、芒果四重奏、微笑啡啡、夏日風情、抹茶優優、焦糖伯爵、黑莓甜心

3.5吋夾心戚風蛋糕：

零脂優格莓果、紫芋沖繩黑糖、浪漫濃情朱古力、日本焙茶柑桔、格雷伯爵茶園、昭和白玉芝麻、比利時黑森林、蜂蜜焦糖脆脆

圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
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圖／Smile Froyo 微笑霜凍優格臉書
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