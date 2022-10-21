快訊

YouTube Premium漲價了！最高貴4倍 網友哭喊要「移民」

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師 親向恩師吐心境

挑戰麥當勞「3款辣味沾醬組合」！還有辣味雞塊必嚐鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／德國麥當勞官網
圖／德國麥當勞官網

麥克雞塊有全新沾醬了！位於德國麥當勞近日推出話題性十足的「3款辣味沾醬組合」，還有特製的辣味版麥克雞塊，辣味升級但保留酥脆炸雞塊的香味，有機會一定要嚐鮮看看！

圖／德國麥當勞官網
圖／德國麥當勞官網

近年麥當勞的麥克雞塊沾醬可說是越來越多元，保留經典的糖醋醬不說，更有蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬還有去年限量韓國直送的「肯瓊醬」，各國也有在地化多口味沾醬，像是美國麥當勞就有水牛城辣醬與濃郁BBQ醬等。每款沾醬都能增添雞塊的美味，吮指的美味，各種醬都有不同消費者族群的青睞，非常好吃。

圖／德國麥當勞官網
圖／德國麥當勞官網

這回在德國麥當勞愛好者有福了，全新「辣味沾醬組」一口氣推出3種不同辣度層級的沾醬，包含三種階級的LEVEL1、LEVEL2與LEVEL3。不僅如此，辣味來源也來自不同的辣椒包含8%的墨西哥辣椒、13%墨西哥辣椒與紅辣椒綜合等。驚喜的是同步也推出辣味雞塊，現在天氣轉涼，德國更是有下探10度以下的冷，非常適合來點辣味暖身呀，若有機會前往德國出差或旅行，一定要吃吃看。

圖／德國麥當勞官網
圖／德國麥當勞官網

圖／德國麥當勞官網
圖／德國麥當勞官網

延伸閱讀：

一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」

日台全新合作「山野森活」豪華露營登場！50坪玻璃球型帳篷 + 1泊4食超吸睛

德國 麥當勞 墨西哥 炸雞

相關新聞

挑戰麥當勞「3款辣味沾醬組合」！還有辣味雞塊必嚐鮮

麥克雞塊有全新沾醬了！位於德國的麥當勞近日推出話題性十足的「3款辣味沾醬組合」，還有特製的辣味版麥克雞塊，辣味升級但保留酥脆炸雞塊的香味，有機會一定要嚐鮮看看！

驚嚇破表！4家超有FU「萬聖節恐怖套餐」 栩栩如生人腦血漿、眼球麵包、手指脆棒快嚐鮮

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的萬聖節即將來臨，各大主題樂園、飯店紛紛推出一系列搞鬼主題活動，包含萬聖節搞鬼專車、萬聖遊行、萬聖套餐、惡靈套房，桃園更推出萬聖城，全面以暗黑元素迎接心臟強大想過節的朋

台南20間「隱藏版小吃」美食攻略！ 老字號、古早味、人氣排隊美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 來到南台灣的台南遊玩就一定要品嚐台南美食、台南小吃，而且真要說一趟過來台南就要吃透透還真的是非常難的事情，可要分好幾趟分個好幾區塊才行！這一次就簡單介紹

一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」

每個月推出不同優惠券、帶來小資族福音的漢堡王，10月華堡日加碼推出新活動，只要在臉書完成指定任務，就有機會把限量好眠午睡組帶回家；10/26點購買指定套餐，再多送你一個華堡，堡迷們還不快點動起來！

滿滿的BT21！3間「BT21藏壽司」現身 打卡送限量週邊

繼推出「BT21系列扭蛋」之後，藏壽司自10月21日起，將再於台北、台中、高雄打造3間「BT21特色店」，處處都充滿BT...

MO-MO壽喜燒「8人同行1人免費」！滿額再贈優惠券

隨著邊境解封，許多民眾也做好出遊準備。三澧企業旗下的壽喜燒「MO-MO-PARADISE」憑護照用餐，可享「8人同行1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。