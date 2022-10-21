挑戰麥當勞「3款辣味沾醬組合」！還有辣味雞塊必嚐鮮
麥克雞塊有全新沾醬了！位於德國的麥當勞近日推出話題性十足的「3款辣味沾醬組合」，還有特製的辣味版麥克雞塊，辣味升級但保留酥脆炸雞塊的香味，有機會一定要嚐鮮看看！
近年麥當勞的麥克雞塊沾醬可說是越來越多元，保留經典的糖醋醬不說，更有蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬還有去年限量韓國直送的「肯瓊醬」，各國也有在地化多口味沾醬，像是美國麥當勞就有水牛城辣醬與濃郁BBQ醬等。每款沾醬都能增添雞塊的美味，吮指的美味，各種醬都有不同消費者族群的青睞，非常好吃。
這回在德國麥當勞愛好者有福了，全新「辣味沾醬組」一口氣推出3種不同辣度層級的沾醬，包含三種階級的LEVEL1、LEVEL2與LEVEL3。不僅如此，辣味來源也來自不同的辣椒包含8%的墨西哥辣椒、13%墨西哥辣椒與紅辣椒綜合等。驚喜的是同步也推出辣味雞塊，現在天氣轉涼，德國更是有下探10度以下的冷，非常適合來點辣味暖身呀，若有機會前往德國出差或旅行，一定要吃吃看。
延伸閱讀：
．一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言