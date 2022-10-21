挑戰麥當勞「3款辣味沾醬組合」！還有辣味雞塊必嚐鮮

麥克雞塊有全新沾醬了！位於德國的麥當勞近日推出話題性十足的「3款辣味沾醬組合」，還有特製的辣味版麥克雞塊，辣味升級但保留酥脆炸雞塊的香味，有機會一定要嚐鮮看看！

圖／德國麥當勞官網

近年麥當勞的麥克雞塊沾醬可說是越來越多元，保留經典的糖醋醬不說，更有蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬還有去年限量韓國直送的「肯瓊醬」，各國也有在地化多口味沾醬，像是美國麥當勞就有水牛城辣醬與濃郁BBQ醬等。每款沾醬都能增添雞塊的美味，吮指的美味，各種醬都有不同消費者族群的青睞，非常好吃。

圖／德國麥當勞官網

這回在德國麥當勞愛好者有福了，全新「辣味沾醬組」一口氣推出3種不同辣度層級的沾醬，包含三種階級的LEVEL1、LEVEL2與LEVEL3。不僅如此，辣味來源也來自不同的辣椒包含8%的墨西哥辣椒、13%墨西哥辣椒與紅辣椒綜合等。驚喜的是同步也推出辣味雞塊，現在天氣轉涼，德國更是有下探10度以下的冷，非常適合來點辣味暖身呀，若有機會前往德國出差或旅行，一定要吃吃看。

圖／德國麥當勞官網

圖／德國麥當勞官網

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