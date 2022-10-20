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傳訊息「我們來聚吧」享套餐88折！聚火鍋「形象店開幕」再抽500元商品卡

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／聚日式鍋物臉書粉專
圖／聚日式鍋物臉書粉專

知名日式鍋物「聚」形象店正式開幕了！全新裝潢還能蔬菜、甜點、副食無限拿，不僅如此，現在只要加入官方LINE好友並輸入指定訊息，直接享有4人套餐88折，快吃一波吧！

圖／聚日式鍋物臉書粉專
圖／聚日式鍋物臉書粉專

此次「聚」日式鍋物簡直質感大升級推出了全新形象店，不僅擁有全新日系裝潢外，道地的日式湯頭外加新鮮的蔬菜、甜點、副食無限拿，真的必須揪團前往體驗看看，現在加入官方LINE好友並輸入指定訊息「今天來聚吧」，直接享有4人套餐88折，優惠使用期間為10月20日至10月31日。

圖／聚日式鍋物臉書粉專
圖／聚日式鍋物臉書粉專

另「聚」特地歡慶開幕還宣布加碼指定貼文活動，只要於官方臉書指定貼文標註3位朋友，並留言：「揪4來聚，就是不一樣」，將有機會免費獲得500元商品卡喔（抽出三位），至於抽獎時間預計將於10月24日公佈貼文留言處，請中獎者私訊粉專領取優惠喔。

聚 日式鍋物形象店

地址：台北市士林區中正路 179 號

交通：捷運士林站 1 號出口

電話：02-2882-8698

圖／聚日式鍋物臉書粉專
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圖／聚日式鍋物臉書粉專
圖／聚日式鍋物臉書粉專

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