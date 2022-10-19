變裝吃雞！bb.q CHICKEN變裝消費送「巧克力脆薯」，再享啤酒買1送1，開吃韓國經典「炸啤」套餐
萬聖節就吃韓式炸雞！萬聖節將近，過節優惠如雨後春筍，韓國炸雞連鎖「bb.q CHICKEN」邀請炸雞控們變裝吃雞，至店內用或外帶都可免費享期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」與「限量款夏日沁香啤酒買1送1」，直接配好道地「炸啤(炸雞配啤酒)」萬聖套餐。
韓國炸雞連鎖「bb.q CHICKEN」最新推出「萬聖節變裝有禮」優惠活動，即日起至10/31，凡變裝(全身有70%以上變裝元素)至門市內用、外帶炸雞餐點，即可獲得期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」1份，大人還可再享柏克金限量款「夏日沁香啤酒」(500ml)買1送1，共邀大人、小孩歡度搞怪萬聖。(相關活動判定與辦法以店家公告為主)
此外，店家另推出「炸雞就醬夾」組，只要拍下夾炸雞照片至bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，就抽「一年份bb.q炸雞免費吃」！持「炸雞就醬夾」外袋，消費指定炸物再享「炸物半價」優惠。
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