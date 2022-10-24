誰才是美牛明日之星？還沒吃過怎算得上老饕！

美國菲瑞牛肉番茄壽喜燒烏龍麵。 圖：美國肉類出口協會／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】說到美味的牛肉，有的油花分布均勻，有的口感扎實、軟嫩，都有各自的擁護者，而身為牛肉老饕的你，最喜歡吃哪一個部位？除了餐廳菜單上常見的肋眼、板腱、沙朗、牛小排，現在還有最新推出的2023年美國牛肉新品項「美國菲瑞牛肉」（U.S. Outside Round Flat）是您不可錯過的新選擇！

▲「美國肉類出口協會」趁著入秋時節，特別與「台北晶華酒店」再度攜手合作，於全台最浪漫的「台北雙層餐車巴士」。 圖：美國肉類出口協會／提供

吃美牛遊車河 美國牛肉、台北晶華秋天浪漫聯手

「美國肉類出口協會」趁著入秋時節，特別與「台北晶華酒店」再度攜手合作，於全台最浪漫的「台北雙層餐車巴士」，以美國牛肉全牛宴為創意的「秋之美牛行動饗宴」，將美國牛肉以西、泰、日、台等料理手法，展現美國牛肉最鮮甜、可口的多樣面貌。

2023新品項「美國菲瑞牛肉」，即美國牛的外側後腿板肉U.S. Outside Round Flat，通常這一塊肉可做成肉片用於涮涮鍋或是烘烤肉片（薄切），也適用於燻烤牛肉，或者燒肉料理，「燉煮」和「炒」料理，如牛丼、拌炒牛肉等也極為恰當，碎肉還可作為高級漢堡肉排，此一部位料理多變、也非常超值，堪稱美牛的明日之星。

▲美國肉類出口協會搭上時尚潮流，將美國牛肉大餐化身為「行動饗宴」，讓旅客在餐車上大快朵頤（※ 禁止酒駕；飲酒過量有礙健康）。 圖：美國肉類出口協會／提供

▲美國拿可牛肉捲佐鴨肝醬。 圖：美國肉類出口協會／提供

雙層餐車巴士首推「美國菲瑞牛肉」 2023新品開動

過去只能在國外觀光大城市看見的雙層觀光餐車巴士，自去年底在台上路後深受民眾及觀光客歡迎，美國肉類出口協會搭上時尚潮流，將美國牛肉大餐化身為「行動饗宴」，並與「台北晶華酒店」再次強強聯手，首次以全美牛的套餐呈現在巴士上，「秋之美牛行動饗宴」的全美牛菜單包含，美國拿可牛肉捲佐鴨肝醬、泰式沙嗲美國牛小排串配明蝦、美國菲瑞牛肉番茄壽喜燒烏龍麵、美國拿可牛肉胡椒餅等，均由台北晶華酒店主廚以美國牛肉不同部位肉特色來研發設計，運用西、泰、日、台等料理手法，將美國牛肉鮮甜多汁的特色展現出來。

▲泰式沙嗲美國牛小排串配明蝦。 圖：美國肉類出口協會／提供 泰式沙嗲美國牛小排串配明蝦。 圖：美國肉類出口協會／提供

自2022年底美國拿可牛肉U.S. Sirloin Tip（Knuckle）問市後，大獲好評，經濟實惠且適合多樣料理的特色，不管是零售還是餐飲都備受推薦，2023年美國肉協將再次向大眾極力推薦「美國菲瑞牛肉」U.S. Outside Round Flat，預計也將成為全台民眾追求肉食美味的一時之選。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

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