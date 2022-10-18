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外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

港點Buffet「買1送1」！烤鴨三吃無限爽吃，還有現沖凍檸茶飲料吧

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／晶宴會館提供
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10月最後優惠「買一送一」倒數快把握！御頂集團旗下的「晶宴港點百匯」吃到飽餐廳，推出平日買一送一外，還有假日第二人半價，直接爽吃數十道港點，還有金牌烤鴨喔！

圖／晶宴會館提供
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晶宴港點百匯主打港點吃到飽，種類多達數十種，想得到的經典港點都吃得到，像是蘿蔔糕、燒賣、鳳爪、叉燒酥等，新菜也推出香港經典必吃的避風塘炒蟹與咖哩三寶。不僅如此，晶宴港點還把烤鴨三吃融入吃到飽中，在「港點界」少有的作法，能吃得到爐燒烤鴨、酸白菜鴨架與鴨架廣東粥三種。最後，在飲品上採用專人現沖茶飲的港式吧，像是楊枝甘露、凍檸茶或絲襪奶茶都喝得到喔，完全不馬虎。

圖／晶宴會館提供
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至於優惠方式為平日午餐每人599元、平日晚餐與假日則為每人699元，另需加價10%服務費，10月活動期間為平日買一送一優惠為，首次用餐成人以全額結帳，贈送平日招待券下次可至中和館免費用餐；假日優惠為兩人同行，第2人半價，優惠以此類推，以價低者優先折扣。快揪團吃起來了！

圖／晶宴會館提供
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晶宴港點百匯

地點：中和館；新北市中和區中山路二段351號B1

電話：(02)7731-8234

捷運：環狀線【#橋和站】出口走路五分鐘

開車｜華隆停車場(中和區中山路二段355號)，停車費$30/時

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