1元炸雞汽水開搶！蝦皮購物「10.18月中狂購節」1元好康踩點登場，一日限定12個時段，超夯手搖、星巴克7折起

訂好鬧鐘準時搶優惠！明天(10/18)就是蝦皮購物的「10.18月中狂購節」，踩準時間點搶美食電子票券，有麥當勞、漢堡王、再睡5分鐘、拉亞漢堡及星巴克等，炸雞、汽水1元起，準備動動手指，開搶銅板價好康囉！

圖／取自蝦皮購物

10/18蝦皮購物「10.18月中狂購節」準時開搶！把握以下12個時段，麥當勞四塊麥克雞塊、漢堡王大杯可樂都只要1元！把握10/18當日凌晨0點、0點30分、1點、1點30分、2點、早上10點、中午12點、下午2點及4點、晚上6點、8點與10點等12個時段，比手速搶優惠。

圖／取自蝦皮購物

圖／取自蝦皮購物

圖／取自蝦皮購物

圖／取自蝦皮購物

圖／取自蝦皮購物

除了麥當勞與漢堡王的1元超狂優惠外，也有星巴克萬聖飲品「南瓜派風味那堤」及「南瓜派風味咖啡星冰樂」的8折優惠，只要128元(元價160元)；超夯手搖再睡5分鐘則有「棉被午茉綠」49元的7折優惠價(原價70元)。活動只有一天，千萬別錯過踩點搶好康囉！

冰南瓜派風味那堤。圖／星巴克提供

南瓜派風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供

棉被午茉綠。圖／取自再睡5分鐘FB粉專

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