派對食物吃什麼好？網友一致推「這品項」：方便買又超受歡迎！

民眾對疫情逐漸無感，朋友聚會開始變多，派對要吃什麼永遠是千年難題！PTT網友以「適合外帶去參加home party的食物」發文詢問：朋友聚會每人各帶一道菜，有沒有推薦適合帶去派對的食物？

圖／網友激烈討論派對食物推薦 翻攝自 PTT TaichungBun

貼文曝光後，網友紛紛表示「烤鴨」、「炸雞桶」、「披薩」等派對食物，最多網友一致認為「烤鴨」最適合帶去參加派對，「烤鴨 通常都很受歡迎」、「烤鴨XD一鴨兩吃！」連發文的原PO都驚訝表示「原來烤鴨那麼受歡迎！」

圖／網友說明推薦烤鴨原因 連原PO都驚訝 翻攝自 PTT TaichungBun

但也有網友表示烤鴨太熱門，沒講好就會變成烤鴨派對，「這種一人一道菜的方式，可能到最後當天會有N支烤鴨」、「烤鴨要先講好，不然桌上會有很多隻XDD」，其餘留言推薦派對食物像是「好的紅酒或一打啤酒、炸物或烤物拼盤」、「我帶過月亮蝦餅很受歡迎」、「統一布丁一個人吃三個」。

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餐廳資訊

京城烤鴨-北投總店

台北市北投區承德路七段96號

京城烤鴨-信義永吉店

台北市信義區永吉路193號



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