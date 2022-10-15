派對食物吃什麼好？網友一致推「這品項」：方便買又超受歡迎！
民眾對疫情逐漸無感，朋友聚會開始變多，派對要吃什麼永遠是千年難題！PTT網友以「適合外帶去參加home party的食物」發文詢問：朋友聚會每人各帶一道菜，有沒有推薦適合帶去派對的食物？
貼文曝光後，網友紛紛表示「烤鴨」、「炸雞桶」、「披薩」等派對食物，最多網友一致認為「烤鴨」最適合帶去參加派對，「烤鴨 通常都很受歡迎」、「烤鴨XD一鴨兩吃！」連發文的原PO都驚訝表示「原來烤鴨那麼受歡迎！」
但也有網友表示烤鴨太熱門，沒講好就會變成烤鴨派對，「這種一人一道菜的方式，可能到最後當天會有N支烤鴨」、「烤鴨要先講好，不然桌上會有很多隻XDD」，其餘留言推薦派對食物像是「好的紅酒或一打啤酒、炸物或烤物拼盤」、「我帶過月亮蝦餅很受歡迎」、「統一布丁一個人吃三個」。
Oddle Feeds編輯要特別推薦台北隱藏版「一鴨五吃」的超強烤鴨：京城烤鴨！
突破傳統一鴨三吃的限制，一次推5種烤鴨究極吃法，包含：生菜捲片鴨、荷葉餅捲片鴨、韓式香炒鴨骨架、傳統京醬爆炒鴨骨架、酸白菜鴨骨湯
而且在京城烤鴨的訂餐官網下單，不但可以自取免排隊，或滿$2000免運外送到家，還加碼推出首購滿$900折$50的優惠，記得結帳輸入【PEKING】，優惠數量有限，活動詳情以商家官網為準。
餐廳資訊
京城烤鴨-北投總店
台北市北投區承德路七段96號
京城烤鴨-信義永吉店
台北市信義區永吉路193號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Peking.Rostduck
延伸閱讀
秋季來吃蟹！5家超強螃蟹餐廳推薦，大沙公冬粉、爆卵紅蟳、紅蟳極品米糕...螃蟹控先收這篇
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言