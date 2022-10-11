快訊

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

台股暴跌近600點 證交所指出三原因

國境將解封 入境首發團來自「這一國」！4天3夜行程要去九份、日月潭

秋天就是要吃蟹！米其林「頤宮」8道蟹料理首推「花雕蛋白蒸螃蟹」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖片／頤宮提供
圖片／頤宮提供

秋天是大啖螃蟹料理的時節，為了響應市場需求，米其林三星名店「頤宮」中餐廳特地推出「金秋詠蟹宴」等8道超精緻蟹料理，更狂的是也是首度一次擁有五種產地直送的頂級活體蟹包含沙母、沙公、處女蟳、黃金蟹與大閘蟹等，絕對可以爽吃一頓！

圖片／頤宮提供
圖片／頤宮提供

這回米其林三星「頤宮」中餐廳的蟹料理是由三星行政主廚陳偉強與陳泰榮共同研發打造，料理名稱一次擺開就讓人食指大動，像是沙母炒糯米飯、薑蔥焗沙蟹、避風塘炒沙公、金沙焗沙公、清蒸處女蟳、鹽焗處女蟳、與花雕酒蛋白蒸黃金蟹。

圖片／頤宮提供
圖片／頤宮提供

首推的一定要好好品嚐「花雕蛋白蒸螃蟹」，原因在於這是頤宮首度引進重達一公斤的加拿大黃金蟹，保重肉質飽滿可口，在料理上也絕對不馬虎，用了蛋白與牛奶混合會讓口感濃郁順口，再加上用花雕酒蒸煮，把螃蟹的鮮甜完全鎖住，吃起來除了蟹肉的飽滿原味，酒香也大大地滿足口腹之慾。其他必吃還有「避風塘炒沙公」，XO醬爆炒的層次風味絕對夠入味好吃。建議一定要至少提早三天預訂喔，以免向隅。

圖片／頤宮提供
圖片／頤宮提供

頤宮中餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話，02-2181-9985 / (02)2181-9986

圖片／頤宮提供
圖片／頤宮提供

延伸閱讀：

金牛肉麵、熗牛肉麵！ 滿漢大餐「Gold系列」辛辣上桌

為期一個月！「火影忍者動畫20周年 x MyAnime Café」三創生活園區登場 多款限定特典等粉絲收藏

處女蟳 米其林 大閘蟹 必吃 加拿大

相關新聞

繼光香香雞首賣「炸鴨舌」！bb.q炸雞「免費吃1年」

繼光香香雞自10月13日起，攜手台中文青新台式烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節聯名新品「暗黑系雞同鴨講」，將首度推出「酥炸鴨舌...

秋天就是要吃蟹！米其林「頤宮」8道蟹料理首推「花雕蛋白蒸螃蟹」

秋天是大啖螃蟹料理的時節，為了響應市場需求，米其林三星名店「頤宮」中餐廳特地推出「金秋詠蟹宴」等8道超精緻蟹料理，更狂的是也是首度一次擁有五種產地直送的頂級活體蟹包含沙母、沙公、處女蟳、黃金蟹與大閘蟹等，絕對可以爽吃一頓！

為期一個月！「火影忍者動畫20周年 x MyAnime Café」三創生活園區登場 多款限定特典等粉絲收藏

火影忍者動畫20周年了！從10/7到11/17，由曼迪傳播與MyAnime Café聯手，在三創生活園區打造火影忍者動畫20周年的主題用餐空間，用餐可獲得只有Café專屬的限定特典，現場更販賣台日限量周邊商品，身為火影粉絲一定要去看看！

金牛肉麵、熗牛肉麵！ 滿漢大餐「Gold系列」辛辣上桌

經典的滿漢大餐有新口味了！自1983年上市至今的「滿漢大餐」，本季全新推出「Gold系列」，包括有「金牛肉麵」、「熗牛肉...

國慶一日限定！麥當勞超多品項「買一送一」，閉眼抽、爽吃經典不敗單品

麥當勞買一送一！100%中獎，閉著眼睛抽也中！只有10/10一日限定，麥當勞推出國慶當日「雙十節專屬任務」，備好麥當勞APP，準備明天閉眼抽、試手氣啦！ 麥當勞買一送一爽吃就趁這天！為迎接與慶祝

「飛花落院」500盤獲佳績！3大姊妹店加送蛤蠣、海卷燒

號稱「台中最美餐廳」的無菜單日式料理餐廳「飛花落院」，在2022第二屆「500盤」評鑑中，獲得6盤肯定，其中「旬味釜飯」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。