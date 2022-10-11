秋天就是要吃蟹！米其林「頤宮」8道蟹料理首推「花雕蛋白蒸螃蟹」

秋天是大啖螃蟹料理的時節，為了響應市場需求，米其林三星名店「頤宮」中餐廳特地推出「金秋詠蟹宴」等8道超精緻蟹料理，更狂的是也是首度一次擁有五種產地直送的頂級活體蟹包含沙母、沙公、處女蟳、黃金蟹與大閘蟹等，絕對可以爽吃一頓！

圖片／頤宮提供

這回米其林三星「頤宮」中餐廳的蟹料理是由三星行政主廚陳偉強與陳泰榮共同研發打造，料理名稱一次擺開就讓人食指大動，像是沙母炒糯米飯、薑蔥焗沙蟹、避風塘炒沙公、金沙焗沙公、清蒸處女蟳、鹽焗處女蟳、與花雕酒蛋白蒸黃金蟹。

圖片／頤宮提供

首推的一定要好好品嚐「花雕蛋白蒸螃蟹」，原因在於這是頤宮首度引進重達一公斤的加拿大黃金蟹，保重肉質飽滿可口，在料理上也絕對不馬虎，用了蛋白與牛奶混合會讓口感濃郁順口，再加上用花雕酒蒸煮，把螃蟹的鮮甜完全鎖住，吃起來除了蟹肉的飽滿原味，酒香也大大地滿足口腹之慾。其他必吃還有「避風塘炒沙公」，XO醬爆炒的層次風味絕對夠入味好吃。建議一定要至少提早三天預訂喔，以免向隅。

圖片／頤宮提供

頤宮中餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話，02-2181-9985 / (02)2181-9986

圖片／頤宮提供

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