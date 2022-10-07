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吃瓦城點什麼最內行？網友竟然推「這道菜」，沒吃到等於沒來瓦城

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖／網友最愛瓦城「月亮蝦餅」 翻攝自 瓦城泰國料理 FB
圖／網友最愛瓦城「月亮蝦餅」 翻攝自 瓦城泰國料理 FB

酸辣的泰國料理總是深受台灣人的喜愛，而身為台灣最大的泰國料理連鎖餐廳「瓦城泰國料理」成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「去瓦城要點什麼最內行」發文詢問：每次朋友、家人想吃泰式料理都選瓦城，有沒有什麼內行人必吃的菜？

圖／網友發文詢問內行人在瓦城都點什麼菜色 翻攝自 PTT Gossiping
圖／網友發文詢問內行人在瓦城都點什麼菜色 翻攝自 PTT Gossiping

貼文曝光後，網友紛紛表示「蝦醬高麗菜」、「松阪豬」、「綠咖喱」等瓦城招牌菜色，其中最多網友票選「月亮蝦餅」絕對是瓦城必點內行菜，「月亮蝦餅又厚又好吃」「月亮蝦餅 品質超穩定，不像有時候去吃路邊泰式料理 薄厚不一 有時候還會炸太乾」

圖／網友各自擁護不同瓦城招牌菜色 翻攝自 PTT Gossiping
圖／網友各自擁護不同瓦城招牌菜色 翻攝自 PTT Gossiping

但也有眾多網友表示「白飯」才是瓦城的招牌品項，「白飯先來三鍋」、「三種白飯混在一起混咖哩雞吃」，其餘留言則是分享瓦城的用餐經驗「疫情外帶過一次，有提供沙威隆的溼紙巾跟酒精棉片蠻加分的」「所有面向都考慮進去瓦城CP算高的吧」；也有網友分享點餐的撇步「瓦城其實我覺得是不夠辣，特別交代後我覺得滿入味的」。

圖／網友最愛瓦城「月亮蝦餅」 翻攝自 瓦城泰國料理 FB
圖／網友最愛瓦城「月亮蝦餅」 翻攝自 瓦城泰國料理 FB

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