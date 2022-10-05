塞滿萬聖Party胃！ 買21世紀分享餐 免費送萬聖節搞怪「字母薯餅」

萬聖節準備開party囉！ 趁著大玩變裝派的節慶，快來21世紀享用這款澎拜分享餐，即日起至10/31止，凡至門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，即可獲得一份萬聖節限時贈送的搞怪字母薯餅。

圖／21世紀提供

21世紀推出「青花椒麻風味烤雞」以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製而成的青花椒麻醬，風味引人入勝，因應萬聖節再推經典國民小吃「21鹽酥雞」，把雞肉炸到金黃香酥，鎖住其肉汁，外皮脆口乾爽，灑上道地台式五香風味，再與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元(原價599)。

至10/31前，於21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，立即贈送萬聖節嚇薯你獨家期間獻禮「字母薯餅」乙份，多款英文字母造型搭配，帶著烤雞、炸雞一起出席變裝派對，邊吃邊搞怪吸引大家眼光。需注意的是，中壢大江、烏日高鐵站、21TOGO門市恕不販售此套餐及參加此活動。

圖／21世紀提供

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