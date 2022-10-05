聽新聞
test
0:00 / 0:00
塞滿萬聖Party胃！ 買21世紀分享餐 免費送萬聖節搞怪「字母薯餅」
萬聖節準備開party囉！ 趁著大玩變裝派的節慶，快來21世紀享用這款澎拜分享餐，即日起至10/31止，凡至門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，即可獲得一份萬聖節限時贈送的搞怪字母薯餅。
21世紀推出「青花椒麻風味烤雞」以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製而成的青花椒麻醬，風味引人入勝，因應萬聖節再推經典國民小吃「21鹽酥雞」，把雞肉炸到金黃香酥，鎖住其肉汁，外皮脆口乾爽，灑上道地台式五香風味，再與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元(原價599)。
至10/31前，於21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，立即贈送萬聖節嚇薯你獨家期間獻禮「字母薯餅」乙份，多款英文字母造型搭配，帶著烤雞、炸雞一起出席變裝派對，邊吃邊搞怪吸引大家眼光。需注意的是，中壢大江、烏日高鐵站、21TOGO門市恕不販售此套餐及參加此活動。
延伸閱讀：
．重出江湖！ 酥脆過癮的麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸，限時開賣2個月
．最老西餐廳！台北第一家西餐「波麗路餐廳」，當年阿爸阿母的相親聖地，時代感氛圍直接拉滿
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言