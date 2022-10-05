快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

影／北市建設公司老董走出公司遭槍擊 22歲槍手攜槍彈投案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塞滿萬聖Party胃！ 買21世紀分享餐 免費送萬聖節搞怪「字母薯餅」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

萬聖節準備開party囉！ 趁著大玩變裝派的節慶，快來21世紀享用這款澎拜分享餐，即日起至10/31止，凡至門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，即可獲得一份萬聖節限時贈送的搞怪字母薯餅。

圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

21世紀推出「青花椒麻風味烤雞」以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製而成的青花椒麻醬，風味引人入勝，因應萬聖節再推經典國民小吃「21鹽酥雞」，把雞肉炸到金黃香酥，鎖住其肉汁，外皮脆口乾爽，灑上道地台式五香風味，再與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元(原價599)。

至10/31前，於21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，立即贈送萬聖節嚇薯你獨家期間獻禮「字母薯餅」乙份，多款英文字母造型搭配，帶著烤雞、炸雞一起出席變裝派對，邊吃邊搞怪吸引大家眼光。需注意的是，中壢大江、烏日高鐵站、21TOGO門市恕不販售此套餐及參加此活動。

圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

延伸閱讀：

重出江湖！ 酥脆過癮的麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸，限時開賣2個月

最老西餐廳！台北第一家西餐「波麗路餐廳」，當年阿爸阿母的相親聖地，時代感氛圍直接拉滿

萬聖節 烤雞 21世紀 炸雞

相關新聞

塞滿萬聖Party胃！ 買21世紀分享餐 免費送萬聖節搞怪「字母薯餅」

萬聖節準備開party囉！ 趁著大玩變裝派的節慶，快來21世紀享用這款澎拜分享餐，即日起至10/31止，凡至門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，即可獲得一份萬聖節限時贈送的搞怪字母薯餅。 21世紀推

重出江湖！ 酥脆過癮的麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸，限時開賣2個月

睽違多年的美味回來了！人氣速食店麥當勞的「洋蔥圈」終於悄悄回歸，香酥多汁的洋蔥圈即日起至12/20於麥當勞開賣，麥當勞歡樂送已能看見洋蔥圈上「新」身影，真的讓人太驚喜了！ 麥當勞經典炸物「洋蔥圈

牛排教父看好林口 Casual Dining新品牌Amber Hill進駐

連續5年摘下《米其林指南》一星的教父牛排，由在台擁有「牛排教父」封號的名廚鄧有癸（Danny）掌勺，繼以台北大直Dann...

不怕機票變貴！SOGO京都展、新光三越日本展逛滿吃足

國境解封在即，疫後國際商務往來將恢復軌道，SOGO忠孝館睽違2年多時間再度與日本京都府合作，推出SOGO秋季和風節「京都...

秋天就是要吃螃蟹！台北意舍酒店「數10種海鮮吃到飽」假日限定快衝

秋天是大啖螃蟹的好時機！台北西門町意舍酒店The CAPE龍蝦&海鮮餐廳將推出活動期間超過一個月的「螃蟹吃到飽」優惠活動，Buffet直接吃得到數十種海鮮料理與滿滿的螃蟹，絕對會是「海鮮控」的最愛。

台南晶英酒店171人食物中毒 業者晚間致歉：全額退款＋撫慰金

台南晶英酒店今年9月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，經衛生局採檢送驗結果顯示，在1名廚工的檢體中驗出腸炎弧菌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。