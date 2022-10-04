秋天就是要吃螃蟹！台北意舍酒店「數10種海鮮吃到飽」假日限定快衝

秋天是大啖螃蟹的好時機！台北西門町意舍酒店The CAPE龍蝦&海鮮餐廳將推出活動期間超過一個月的「螃蟹吃到飽」優惠活動，Buffet直接吃得到數十種海鮮料理與滿滿的螃蟹，絕對會是「海鮮控」的最愛。

「The CAPE」餐廳為了拉攏海鮮市場商機，特地把台灣人愛吃的螃蟹作為主軸，打造多款海鮮料理，從「帝王蟹起司通心粉」再到「香脆小螃蟹」、「現做蟹肉漢堡」、「星洲辣椒螃蟹」、「蟹類海鮮鐵桶」、「奶油白醬蟹肉義大利麵」與「奶油螃蟹龍蝦湯」等超過數十種超新鮮料理，光看菜名舊令人垂涎三尺了。

圖／台北西門町意舍酒店提供

而此次吃到飽活動限定自10月8日至11月20日的假日兩天。若想要平日享用海鮮料理，則還有雙人或四人的「Chill蟹寄分享餐」，直接爽吃一口蟹沙拉、酥炸軟殼蟹奶油白醬義大利麵與澳洲小龍蝦等，尤其特殊研發的醬汁配上新鮮海鮮，保證好吃，雖然平日不是吃到飽，但份量之多也能吃飽飽。不要猶豫快先訂位卡位囉。

圖／台北西門町意舍酒店提供

The CAPE龍蝦&海鮮餐廳

地址：台北市武昌街二段77號

電話：02-2375-2075

官網：https://www.amba-hotels.com

圖／台北西門町意舍酒店提供

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