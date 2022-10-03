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快秀身分證！「禾間糧倉」嫩汁牛排免費吃，身分證有「這三碼」中任兩碼就直接送

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自禾間糧倉FB粉專
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身分證別收！這裡還有優惠！以早午餐系列廣受喜愛的「禾間糧倉」推出身分證有「2、1、0」任兩碼就送「炙烤嫩汁牛排」活動，免費牛排吃起來。

圖／取自禾間糧倉FB粉專
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位於台中的「禾間糧倉」於即日起至10/10推出身分證活動，身分證對中「2、1、0」任兩碼，至門市用餐出示證件，即享「禾間單點炙烤嫩汁牛排」免費吃！不吃牛的朋友，也可換「香酥魚排」或「香煎松阪豬」，真的太貼心了。

圖／取自禾間糧倉FB粉專
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​​假日想去台中勤美走走，不妨到「禾間糧倉」品嘗人氣早午餐，不僅CP值高、美味好吃，用餐環境舒適，還有工業風的特色氛圍，好拍又好殺時間。

圖／取自禾間糧倉FB粉專
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禾間糧倉

地址：​台中市北區台灣大道二段342之1號
營業時間：平日 11:00-15:30、17:30-20:30；假日 10:00-16:00、17:30-20:30

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