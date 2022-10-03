快秀身分證！「禾間糧倉」嫩汁牛排免費吃，身分證有「這三碼」中任兩碼就直接送

新店人先筆記！因京站、IKEA的進駐，新北「新店」逐漸成為重要美食戰區。以下整理三家即將開幕的新店，包含來自日本名古屋的「客美多咖啡」、日本超人氣壽司「壽司郎」以及全台首家「八月堂」概念店，新店人的幸

2022-10-02 16:30