快秀身分證！「禾間糧倉」嫩汁牛排免費吃，身分證有「這三碼」中任兩碼就直接送
身分證別收！這裡還有優惠！以早午餐系列廣受喜愛的「禾間糧倉」推出身分證有「2、1、0」任兩碼就送「炙烤嫩汁牛排」活動，免費牛排吃起來。
位於台中的「禾間糧倉」於即日起至10/10推出身分證活動，身分證對中「2、1、0」任兩碼，至門市用餐出示證件，即享「禾間單點炙烤嫩汁牛排」免費吃！不吃牛的朋友，也可換「香酥魚排」或「香煎松阪豬」，真的太貼心了。
假日想去台中勤美走走，不妨到「禾間糧倉」品嘗人氣早午餐，不僅CP值高、美味好吃，用餐環境舒適，還有工業風的特色氛圍，好拍又好殺時間。
禾間糧倉
地址：台中市北區台灣大道二段342之1號營業時間：平日 11:00-15:30、17:30-20:30；假日 10:00-16:00、17:30-20:30
延伸閱讀：
．漢堡王10月優惠整理！買一送一、雙人套餐150元起，新品「零酒精啤酒香檸茶」限量只賣一個月
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言