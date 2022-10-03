餐盒吃得到在地優質食材～癮燒精食 INN RYORI 加碼選物店＋代客料理

高雄老饕有福了！與知名燒肉「癮燒精肉酒舖」互為姊妹品牌的「癮燒精食 INN RYORI」，在高雄精華地段剛開幕不久，以「雙店面」的模式經營，可以外帶餐點或在店內享用；另一邊則精選許多在地食材，除了能讓大家帶回家，也有代客料理的服務，打造新的用餐概念店，愛吃懂吃的人一定要去一趟！

圖／癮燒精食 INN RYORI臉書

圖／癮燒精食 INN RYORI臉書

位於美術館附近的「癮燒精食 INN RYORI」，推出多款高質感美味菜單，可以吃得到冷麵、沙拉、漢堡、咖哩、炸物、精緻餐盒還有壽司組合，像是A5和牛、厚切澳洲和牛牛舌、不使用化學肥料的新鮮蔬菜，在這邊都可以吃得到，不只能外帶回家跟親友分享，更可以在店內舒適的環境下用餐，不受限制享受美味。

圖／癮燒精食 INN RYORI臉書

圖／癮燒精食 INN RYORI臉書

推出精緻料理的同時，店家也讓顧客可以帶走精挑細選的優質食材，像是桃竹苗一帶才有的竹地雞，肉質緊實彈牙、油脂均勻豐厚，有濃濃的「雞味」，或是以酵素與益生菌及飼料飼養、在自然環境中放牧的，沒有蛋腥味、用手就可以捏起來的蛋黃，「慶錩牧場」的雞蛋，在「癮燒精食 INN RYORI」也買得到！不知道該怎麼料理才能保留這些食材的美味時，在這邊也提供代工烹調的服務，完全不怕一時手殘浪費了高檔食材唷！

圖／癮燒精食 INN RYORI臉書

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