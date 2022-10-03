全新早午餐「BRUN不然」進駐台北信義！首選「酪梨蔬菜碗」10種蔬菜一次滿足
早午餐又有新選擇了！「BRUN不然」全新進駐台北信義了，採光極佳配上柔和優雅的裝潢配色，再加上一道道份量大又好吃的料理，絕對可以療癒一整天，快揪團吃起來了！
「BRUN不然」信義區的全新早午餐餐廳，其裝潢配置是由水色設計一首操刀而成，溫柔內斂的黃光配上灰白色的沈靜感，再加上陽光灑落的時分，非常愜意，空間配置上也完全不會擁擠，宛如是一個可以好好放鬆享受美食的天堂。
至於飲食方面，首選健康又好吃的「酪梨蔬菜碗」，精選進口酪梨外，還有其他像是藜麥、法羅麥、北非小米，白豆、堅果與地瓜等10種蔬菜，調味搭上巴薩米克油醋或酸奶醬，保證吃飽飽。若想吃一點澱粉還可以選擇「不然法式吐司」，吐司用蛋液裹上煎至微焦金黃色，搭配鮮奶油與糖漿等，令人食指大動。
其他還有酒燉豬肉炊飯、半熟蛋附酵母麵包與超鮮甜的「蝦高湯鮮蝦蘆筍義大利麵」，各式料理都是奢華用心之作，非常適合品嚐看看，快揪親朋好友吃起來了。
BRUN不然 （信義店）
電話：02-2707-3222
地址：台北市大安區信義區四段103號2樓
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