快訊

直播／疫情仍在高原期起伏！本土新增33,377例、境外54例 38人病歿

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

全新早午餐「BRUN不然」進駐台北信義！首選「酪梨蔬菜碗」10種蔬菜一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

早午餐又有新選擇了！「BRUN不然」全新進駐台北信義了，採光極佳配上柔和優雅的裝潢配色，再加上一道道份量大又好吃的料理，絕對可以療癒一整天，快揪團吃起來了！

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

「BRUN不然」信義區的全新早午餐餐廳，其裝潢配置是由水色設計一首操刀而成，溫柔內斂的黃光配上灰白色的沈靜感，再加上陽光灑落的時分，非常愜意，空間配置上也完全不會擁擠，宛如是一個可以好好放鬆享受美食的天堂。

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

至於飲食方面，首選健康又好吃的「酪梨蔬菜碗」，精選進口酪梨外，還有其他像是藜麥、法羅麥、北非小米，白豆、堅果與地瓜等10種蔬菜，調味搭上巴薩米克油醋或酸奶醬，保證吃飽飽。若想吃一點澱粉還可以選擇「不然法式吐司」，吐司用蛋液裹上煎至微焦金黃色，搭配鮮奶油與糖漿等，令人食指大動。

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

其他還有酒燉豬肉炊飯、半熟蛋附酵母麵包與超鮮甜的「蝦高湯鮮蝦蘆筍義大利麵」，各式料理都是奢華用心之作，非常適合品嚐看看，快揪親朋好友吃起來了。

BRUN不然 （信義店）

電話：02-2707-3222

地址：台北市大安區信義區四段103號2樓

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

延伸閱讀：

「我不是胖虎柑仔店」空降信義遠百A13，近距離必拍「胖虎父與子」公仔，限定摸彩、滿額禮包大方送

漢堡王10月優惠整理！買一送一、雙人套餐150元起，新品「零酒精啤酒香檸茶」限量只賣一個月

吐司 早午餐 酪梨 義大利麵 地瓜

相關新聞

全新早午餐「BRUN不然」進駐台北信義！首選「酪梨蔬菜碗」10種蔬菜一次滿足

早午餐又有新選擇了！「BRUN不然」全新進駐台北信義了，採光極佳配上柔和優雅的裝潢配色，再加上一道道份量大又好吃的料理，絕對可以療癒一整天，快揪團吃起來了！

新店人先衝！盤點三家插旗新店人氣美食，從日本「客美多咖啡」、超夯「壽司郎」到首家「八月堂」概念店，晉身美食一級戰區

新店人先筆記！因京站、IKEA的進駐，新北「新店」逐漸成為重要美食戰區。以下整理三家即將開幕的新店，包含來自日本名古屋的「客美多咖啡」、日本超人氣壽司「壽司郎」以及全台首家「八月堂」概念店，新店人的幸

王鶴棣這樣吃火鍋！「東方青蒼」獨門川味醬料配方大公開，跟著王鶴棣吃同款道地川渝味

中國當紅仙俠劇《蒼蘭訣》雖已播畢，但熱潮持續，劇中飾演男主角「東方青蒼」的中國演員「王鶴棣」人氣居高不下，擠身新生代「頂流男神」。今年中秋，王鶴棣在湖南衛視綜藝節目《你好，星期六》中，公開了自己獨門的

漢堡王10月優惠整理！買一送一、雙人套餐150元起，新品「零酒精啤酒香檸茶」限量只賣一個月

漢堡王10月優惠經濟學！九月錯過沒關係，十月整個月讓你聰明吃美食，只要有「漢堡王優惠券」在手，最高直接現省50%！還有超人氣「黑醬安格斯牛肉堡」重磅回歸，以及新品「零酒精啤酒香檸茶」讓你上班也能喝。

炸蝦控先衝！摩斯漢堡三款「黃金蝦系列」敲碗回歸，買咖啡還送紅豆派，一日三餐一次解決

愛吃蝦的朋友先衝啦！粉絲敲碗已久的摩斯漢堡「黃金蝦系列」強勢回歸，三款品項蝦味滿滿，嚴選Q彈新鮮白蝦，蝦肉飽滿完整，美味更升級！還有買咖啡送紅豆米派的午茶優惠，直接從早餐吃到下午茶！ 摩斯漢堡「

味道「奇特」越多人愛！讓人「愛恨兩極」的亞洲食物Top10，你都敢吃嗎？

讓人愛恨兩極的「驚奇」食物飲食文化東西方大不同，各地區都有自己獨有的特色美食，其中亞洲有許多特別的食物，特殊的味道總是引起兩極反應，喜歡的人認為是人間美味，害怕的人則是退避三舍。諸如臭豆腐、皮蛋、杏仁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。