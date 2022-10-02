新店人先衝！盤點三家插旗新店人氣美食，從日本「客美多咖啡」、超夯「壽司郎」到首家「八月堂」概念店，晉身美食一級戰區
新店人先筆記！因京站、IKEA的進駐，新北「新店」逐漸成為重要美食戰區。以下整理三家即將開幕的新店，包含來自日本名古屋的「客美多咖啡」、日本超人氣壽司「壽司郎」以及全台首家「八月堂」概念店，新店人的幸福指數真的越來越高啦！
⬤ 日本名古屋的「客美多咖啡」
來自日本名古屋的「客美多咖啡」插旗新店大坪林，將於10/3起試營運，誰說新店是咖啡廳沙漠？「客美多咖啡」的進駐將成為一塊綠洲，更是不限時、有插座又有wifi的日式洋風咖啡廳代表，還有上午11點前「點飲料送早餐」的經典特色。
客美多咖啡 新店大坪林店
地址：新北市新店區民權路93號營業時間：週一至週日 7:30-17:00
⬤ 日本超人氣「壽司郎」
主打平價、高CP值的日本超人氣壽司店「壽司郎」進軍新店，預計10月底開幕，不用飛到日本就能品嘗道地美味。期待開幕，坐等開吃！在新店開幕前，先到分店一飽口福，即日起至10/16，點「鮭魚3貫」只要40元，還有首推「鮭山島」，簡直就是豪華鮭魚嘉年華，喜歡吃鮭魚的朋友把握時間先衝再說。
⬤ 全台首家「八月堂」概念店
「八月堂」全新概念店落腳新店大坪林，一樓是麵包店、咖啡廳，二樓為義式餐廳，不僅提供品牌經典可頌系列，同時推出義大利麵、燉飯與飲品，早餐到晚餐直接一店搞定。
八月堂概念店 大坪林店
地址：新北市新店區民權路46-3號營業時間：週一至週日 10:00-21:30
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