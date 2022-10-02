新店人先衝！盤點三家插旗新店人氣美食，從日本「客美多咖啡」、超夯「壽司郎」到首家「八月堂」概念店，晉身美食一級戰區

讓人愛恨兩極的「驚奇」食物飲食文化東西方大不同，各地區都有自己獨有的特色美食，其中亞洲有許多特別的食物，特殊的味道總是引起兩極反應，喜歡的人認為是人間美味，害怕的人則是退避三舍。諸如臭豆腐、皮蛋、杏仁

2022-09-30 15:25