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漢堡王10月優惠整理！買一送一、雙人套餐150元起，新品「零酒精啤酒香檸茶」限量只賣一個月

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／漢堡王提供、取自漢堡王官網
圖／漢堡王提供、取自漢堡王官網

漢堡王10月優惠經濟學！九月錯過沒關係，十月整個月讓你聰明吃美食，只要有「漢堡王優惠券」在手，最高直接現省50%！還有超人氣「黑醬安格斯牛肉堡」重磅回歸，以及新品「零酒精啤酒香檸茶」讓你上班也能喝。

圖／取自漢堡王官網
圖／取自漢堡王官網

收下漢堡王10月優惠券，買一送一、雙人餐150元起，用悠遊付再省30元，多重優惠自己搭，美味、優惠兩兼得。以下再整理三大優惠碼，不知道怎麼點直接抄作業教你點！

⬤ 線上下單輸入「P0254」，雙層火烤牛肉堡、雞塊＋小杯可樂只要119元。
⬤ 線上下單輸入「P0023」，美味辣薯球直接買一送一。
⬤ 線上下單輸入「P0313」，華堡＋勁濃安格斯雙套餐250元有找，再送雙份小薯與小杯可樂。

圖／取自漢堡王官網
圖／取自漢堡王官網

圖／取自漢堡王官網
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圖／取自漢堡王官網
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限定新品「零酒精啤酒香檸茶」與超經典「黑醬安格斯牛肉堡」

上班也能喝啤酒！漢堡王新品「零酒精啤酒香檸茶」限量販售至10/31，零度啤酒搭配檸檬風味茶，啤酒花香與微氣泡感，一口喝下太沁爽啦！讓你上班也能Chill。

限定新品「零酒精啤酒香檸茶」。圖／取自漢堡王官網
限定新品「零酒精啤酒香檸茶」。圖／取自漢堡王官網

在2016年廣受喜愛的「黑醬安格斯牛肉堡」強勢回歸，將於10/4擠身常態供應品！獨門秘製濃郁黑胡椒醬與火烤牛肉的組合，搭配新鮮生洋蔥與酥脆洋蔥、美式起士，就是這一味，終於不怕吃不到了。

「黑醬安格斯牛肉堡」重磅回歸。圖／漢堡王提供
「黑醬安格斯牛肉堡」重磅回歸。圖／漢堡王提供

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