台南20間「隱藏版小吃」美食攻略！ 老字號、古早味、人氣排隊美食，你都吃過了嗎？

來到南台灣的台南遊玩就一定要品嚐台南美食、台南小吃，而且真要說一趟過來台南就要吃透透還真的是非常難的事情，可要分好幾趟分個好幾區塊才行！這一次就簡單介紹分享我們吃過在赤崁樓、孔廟、安平區塊的小吃美食給大家參考。

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祀典武廟、赤崁樓、大天后宮、司法博物館等這區塊簡單說是「赤崁文化園區」文物古蹟多，小吃美食也很多，步行不用10分鐘又可以走到永樂市場來吃在地小吃，但在安平這區塊的景點小吃美食又是另個精華囉！在安平可以走訪安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、安平定情碼頭-德陽艦園區等，來到台南可以飽餐一頓又可以來走訪古蹟認識在地文化，是不是很不錯呢？走吧！跟著我們一起來吃吃喝喝台南美食吧！

●傳家鹹粥

位在慶平路上的傳家鹹粥，路邊都有不少停車位可以停車，餐點的選擇多樣且評價，可選擇內用或是外帶。另外要說店家真的很親切，看著我們一家五口來用餐，還特地開桌幫我們併桌，讓我們不用擠在一起用餐。

這天點了肉燥飯、魚酥飯、魚皮湯、魚肚粥、荷包蛋(半熟)，Ann我最愛肉燥飯配著一顆半熟蛋來享用，那美好的滋味一定很多人都了解！肉燥看似有點肥，但入口吃真的剛剛好；虱目魚肚粥也很不錯，魚肚給的算大氣；我也很推薦他們家的魚皮湯，湯頭真的有鮮味，湯不夠還可以續加喔！

傳家鹹粥

營業時間：06:30-13:00（周一周二公休）

營業地址：台南市安平區慶平路410號

營業電話：06-2936960

●王城迷你官財板

以前來到安平老街一定會去伯龍坊的蚵仔煎跟吻仔魚羹，但2018年歇業後就再也吃不到這好滋味，但來到安平老街，Ann會推薦大家要走到老街內品嘗一下王城迷你官財板，官財板有迷你版跟正常版可以選擇，價位還算平價，現吃熱熱吃最好吃，但冷了也不會難吃，只是會覺得有點油，畢竟吐司是有先油炸過，另外它們也有賣金元寶（炸餛飩）。

王城迷你官財板

營業時間：11:00-18:00（假日延長1小時）

營業地址：台南市安平區延平街93號

●松大沙茶爐

松大沙茶爐(成功店)正對面有一付費停車場可停車，外帶需要在騎樓排隊等餐等候，內用直接先詢問店家有無位子，店家會立即安排座位，若客滿就需要些微等候一下，但整體的翻桌率算很快！

沙茶爐有分牛肉爐及豬肉爐，會依人數來做大小鍋，而這天我們點選的是牛肉爐，招牌沙茶也會依人數提供，他們家的沙茶真的好吃，配著青蔥、辣椒真的超讚，而沙茶不夠可以再到醬料區裝盛，一開始店家會直接先上基本盤以及點選的現切溫體牛等，其他餐點（火鍋料、青菜、海鮮等）都可以到冰箱拿取喔！

整體來說，鍋物湯頭很不錯；肉品食材新鮮，牛肉真的只要汆燙一下就可以享用，我們一家人都很愛松大沙茶爐。

松大沙茶爐

營業時間：17:00-01:00（周三公休）

營業地址：台南市中西區成功路439號

營業電話：06-2260028

●阿和肉燥飯

N年來吃過阿和肉燥飯就念念不忘這好滋味，以前每每到台南安平工業區出差拜訪客戶前（完），我們夫妻倆一定會來買阿和肉燥飯來吃，這次難得來台南遊玩，當然也要來品嘗一下。餐點有肉燥飯、魚皮湯、魚肚湯、魚丸湯、青菜等可以選擇。

這天點了一碗肉燥飯，原本想點荷包蛋但已售完(殘念)，外加一碗魚皮湯（生），魚皮湯可有分生、熟，主要是生的為一片片的魚皮；而熟的魚皮就是較小塊（偏向魚漿的口感），肉燥飯入口的滋味始終沒變，就是有一種無法形容淡淡的煙燻味，再配上一碗湯，真的很棒。

阿和肉燥飯

營業時間：06:00-15:00

營業地址：台南市中西區府前路一段12號

營業電話：06-2202619

●進福炒鱔魚專家

曾在台南市區吃過不好吃的炒鱔魚，其實還真的有點怕怕的；但這次難得帶婆婆來台南遊玩，台南有名的炒鱔魚又怎能錯過？直接詢問在地朋友要吃哪家，他直接推薦了進福炒鱔魚專家。

內用統一要在騎樓排隊等候，有位子之後就可以點餐，但因為炒鱔魚都是要現點現做才最好吃，所以又要再等30分鐘以上才吃得到；外帶可以先劃單，但也差不多要等30分鐘左右。

這天我們外帶的是鱔魚意麵焿，鱔魚給得非常大塊且沒有讓人不喜歡的魚腥味，口感微脆，而湯頭酸甜適中且大量地使用洋蔥來提味（湯然有點偏向糖醋的味道），整體來說真的不錯吃！

進福炒鱔魚專家

營業時間：11:00-00:00

營業地址：台南市中西區府前路一段46號

營業電話：06-2210671

●福記肉圓二店

福記肉圓鄰近台南美術館、司法博物館、台南孔廟，然而在短短的一個路口就有兩家，一家總店另一家則是二店，吃哪家都差不多，兩家的生意都很好！兩家都會在門口寫上當月的休息日，休息日可到另家店買來吃。

福記肉圓一份有兩顆，不論內用外帶都是到點餐區點餐，再到櫃台拿（裝）醬料、結帳；內用的朋友，在一旁有大骨湯跟芹菜末使用，可無限續湯。

肉圓的內餡是整塊扎實的豬肉塊，再配上店家自製微甜的醬汁，再裝醬汁時一定要加點蒜泥來吃，真的很美味！

福記肉圓二店

營業時間：11:00-20:30

營業地址：台南市中西區府前路一段299號

●檨仔林阿全碗粿

檨仔林阿全碗粿鄰近台南美術館、司法博物館、台南孔廟，內用可自行先找位子再點餐須先付款；外帶則是統一排隊點餐，外帶的朋友一次都是帶上10盒左右喔！除了正常版的碗粿，他們還有賣素碗粿、魚焿都是均一價。

他們家的碗粿真的是用料實在，內餡真的很彭湃，除了肉塊以外還有鹹蛋黃、香菇等，碗粿的口感算是Q彈不是軟爛那一種；魚焿烏醋味較重，但整體來說還算不錯。

檨仔林阿全碗粿

營業時間：06:00-18:00（周一公休）

營業地址：台南市中西區府前路一段279號

營業電話：06-2146778

●莉莉水果店

走跳完台南孔廟，可以來一旁的莉莉水果店吃冰、吃水果、喝果汁喔！餐點的選擇真的多到爆，不免會讓人有選擇性障礙，但在菜單的設計上會有標示哪些是熱門品項喔！來到莉莉水果店用餐，先自行找位子入座，劃單完再去櫃台結帳。

這天我們點了水果布丁牛乳冰、檨仔青冰、紅茶牛奶，冰品的用料還算多，多人共享吃起來剛剛好，夏天吃冰真的好讚，消暑又解熱，我自己蠻喜歡他們家的紅茶牛奶，不會過於死甜，還帶點淡淡的茶香味。

莉莉水果店

營業時間：06:00-18:00（周一公休）

營業地址：台南市中西區府前路一段199號

營業電話：06-2137522

●武廟古早味炭烤三明治

現點現做古早味的手工碳烤三明治，一份只要35元，有草莓、奶油、花生三種口味可以選擇，原本我要選草莓口味，但老闆娘說沒了就改奶油口味。用燒燙燙的碳火來煎蛋，再用烤肉架手腳俐落地來烤吐司，整份三明治一拿到手上就可聞到淡淡的炭烤香，奶油口味的炭烤三明治鹹甜鹹甜的滋味還真的挺不錯。

武廟古早味炭烤三明治

營業時間：07:00-17:00（週一、二公休）

地址：台南市中西區永福路二段227巷3號

營業電話：06-2216658

●鎮傳四神湯

到鎮傳四神湯用餐一定要點上一碗招牌四神湯或是綜合湯，我們這次來用餐就點了小碗40元的四神湯跟糯米大腸。真的很推薦他們家的四神湯，雖然只有豬腸跟薏仁，但份量給的很大方，豬腸很軟嫩，湯頭味道也蠻鮮甜；糯米大腸香又Q，切好的每一口都可以吃到花生，Ann還差點被瞬間滑到喉嚨的花生粒給噎到。

鎮傳四神湯

營業時間：11:30-20:00（週一公休）

營業地址：台南市中西區民族路二段365號

營業電話：06-2209686

●趙家白糖粿

看著很酷的阿伯在路邊賣炸物，原以為是麻花捲，阿伯告訴我們這是很好吃的白糖粿。一根20元的白糖粿，都是阿伯每天自己用乾淨的油所油炸，吃起來的口感有點像炸年糕但還要再酥脆一些，雖然有點貴，但偶爾吃還算不錯。

趙家白糖粿

營業時間：11:00-17:00

地址：台南市中西區民族路二段246號路邊

●馬來峰巴生肉骨茶

絕對想不到在台南可以吃到道地的馬來西亞餐點，來這必點肉骨茶跟海南雞飯。一碗30元的肉骨茶，帶點藥材味的湯頭很濃郁，排骨肉Q彈不乾柴；我們最愛的是一份80元的海南雞飯，酸辣的醬料味道好夠配飯吃或是很嫩的雞腿肉沾著吃都很搭，下回還要再去品嚐其他餐點。

馬來峰巴生肉骨茶

時間：11:00-14:00 17:00-20:00（週一公休）

營業地址：台南市中西區民族路二段250號

營業電話：0937-696-249

●悅津鹹粥

台南鹹粥很有名，許多遊客到台南遊玩都一定會吃上一碗， Ann很愛吃虱目魚的魚肚粥，這一碗魚肚粥100元，可另外再加10元的油條，鹹粥可以吃到魚的鮮甜湯頭，魚肚處理的也還不錯，且悅津鹹粥是24小時都有營業，想吃隨時來都可以吃。

悅津鹹粥

營業時間：24小時營業

營業地址：台南市中西區西門路二段332號

營業電話：06-222-8490

●牙齒肉圓

清蒸的肉圓一份45元內有5顆，造型很特別的肉圓皮Q不黏牙，內餡扎實沒有過多的肥肉讓人感到油膩，肉圓的醬汁也蠻清爽不會感到死鹹，喜歡蒜頭味的朋友就一定要搭配嗆味很夠的蒜泥，讓整體的口感變得更不一樣。

牙齒肉圓

營業時間：10:30-20:00（週四公休）

營業地址：台南市中西區西門路二段350號

營業電話：0938-618-882

●阿輝炒鱔魚

炒鱔魚這道料理也算是到台南一定要吃的餐點，我們在阿輝炒鱔魚點了一份180元的乾炒鱔魚意麵，份量不大這樣的價格真的很貴，鱔魚口感炒得蠻Q，但味道生了點，整體乾炒鱔魚意麵的口感不合我們的胃口，基本上我們不會再來捧場。

阿輝炒鱔魚

營業時間：11:00-01:00

營業地址：台南市中西區西門路二段352號

營業電話：06-2215540

●小公園擔仔麵

一份小碗45元的擔仔麵，這種少見的古早味好難用言語來形容，簡單說就是”好吃”！店內的擺設就超有復古味道，麵的湯頭鮮甜好喝，鹹甜比例剛剛好，油麵的麵條軟硬度適中，整碗看似簡單的擔仔麵還用了火燒蝦來點綴，45元就可以吃到份量如此足夠的麵，真的超推薦大家一定要來吃小公園擔仔麵的餐點。

小公園擔仔麵

營業時間：16:30-23:00(週三公休)

營業地址：台南市中西區西門路二段321號

營業電話：06-2265495

●江川肉燥飯

小碗20元的肉燥飯能不買來吃看看嗎？店家的態度親切熱情，白飯香Q，肉燥的豬肉肥度油鹹適中帶點台南餐點的甜味，配飯吃真的會讓人一口接著一口來吃，這樣的銅板價格值得您來品嚐一番。

江川肉燥飯

營業時間：07:30-19:30

營業地址：台南市中西區民族路三段19號

營業電話：06-2220188

●富盛號碗粿

只賣碗粿以及魚羹，而一碗35元的碗粿，料多又實在，內有香菇、蝦仁、肉塊等，搭配著獨門的醬汁來吃，鹹甜鹹甜的口感真的很不錯，覺得味道還不夠的朋友可以自行再添加蒜泥或辣醬，不論內用或外帶都是很不錯的選擇。

富盛號碗粿

營業時間：07:00-17:30

營業地址：台南市中西區民族路三段11號

營業電話：06-2274101

●石精臼蚵仔煎

一份60元現點現煎的蚵仔煎，份量適中，內有蚵仔、豆芽菜、白菜、蛋，還藏著蚵仔煎少見的肉燥在裏頭，蚵仔煎的醬汁也算是鹹甜適中，整體來說這份蚵仔煎還算不錯。

石精臼蚵仔煎

營業時間：07:00-19:00

營業地址：台南市中西區國華街三段182號

營業電話：06-2235679

●春蚵嗲

一份30元現炸的蚵嗲，剛炸起來酥脆的樣貌就讓人覺得很可口，但要小心燙口！外皮炸得酥脆，將蚵仔包覆在滿滿鮮甜有味道的蔬菜，讓人吃起來不會感到油膩以及蚵仔的腥味。不喜歡蚵仔的朋友，他們也有賣蝦子口味以及鹹粿及番薯等，銅板價格的小吃值得一吃。

春蚵嗲

營業時間：10:30-18:30

營業地址：台南市中西區國華街三段169號

營業電話：06-2251006

Ann和榜哥介紹了這麼多家從祀典武廟可以吃到永樂市場的美食小吃，其實還有好多家沒吃（介紹）到，永樂市場內的小吃美食讓我念念不忘，找時間我們還會再去品嚐，像是阿松割包、金得春捲、牛肉湯等等，台南的美食小吃真的好強大！好吧，就讓大家期待我們的日後的台南小吃特輯，保證讓大家吃飽喝足開開心心的回家。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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