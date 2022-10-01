炸蝦控先衝！摩斯漢堡三款「黃金蝦系列」敲碗回歸，買咖啡還送紅豆派，一日三餐一次解決
愛吃蝦的朋友先衝啦！粉絲敲碗已久的摩斯漢堡「黃金蝦系列」強勢回歸，三款品項蝦味滿滿，嚴選Q彈新鮮白蝦，蝦肉飽滿完整，美味更升級！還有買咖啡送紅豆米派的午茶優惠，直接從早餐吃到下午茶！
摩斯漢堡「炸蝦系列」敲碗成功！三款炸蝦品項「黃金蝦三明治－雞蛋沙拉」、「蕃茄黃金蝦堡」及「摘鮮綠黃金蝦堡」，吃得到彈牙蝦肉，清爽不膩。元氣早餐「黃金蝦三明治－雞蛋沙拉」選用南美白蝦加入Q彈魷魚漿，佐以新鮮萵苣及爽口雞蛋沙拉，Get一日滿滿元氣。
美味主餐「蕃茄黃金蝦堡」在鬆軟麵包中間夾入特製炸蝦帕隄，每口都是鮮美蝦味，搭配特製塔塔醬、新鮮蕃茄、生菜等，一口咬下讓人意猶未盡；而「摘鮮綠黃金蝦堡」用生菜取代麵包，夾入特製炸蝦帕隄與柔嫩奶油萵苣，口感豐富，滋味清爽，果然是粉絲敲碗必吃單品。
除了回歸的「黃金蝦系列」外，摩斯漢堡於即日起至10/5限時五天推出「買阿里山卓武精品咖啡送抹茶紅豆米派」活動，咖啡帶有柑橘、莓果調性，融合焦糖香氣，整體散發洛神與茶香，搭配季節限定的香甜「抹茶紅豆米派」，直接配好一套午茶，讓你從早餐吃到午茶都超滿足。
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