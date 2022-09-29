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「午後の紅茶」促銷贈品將1物塞進瓶中　網喊：乳華了！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source： FB/KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）
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文／陳羿郿

品牌大多會透過打折、送贈品、優惠券等方式進行產品促銷。「午後の紅茶」近日推出台灣限定專屬迪士尼系列瓶中娃娃，其中小熊維尼娃娃贈品引發網友討論。（延伸閱讀：為什麼中國要禁「小熊維尼」？看懂維尼慘遭封殺的原因

小熊維尼娃娃裝進飲料瓶　網聯想「習進瓶」

「午後の紅茶」推出三款瓶中娃娃，將兩款小熊維尼和動畫《玩具總動員3》中的反派「熊抱哥」都收進飲料瓶子內，9月21日起在超商開賣，就有網友在「爆廢公社公開版」表示，「午後紅茶撿到槍」。

貼文一出，網友紛紛留言，「我第一個好奇的是怎麼進去的」、「習進瓶」、「紅茶使用牛『乳滑』潤爽口」、「習近平至今未露面，原來是被人塞進這瓶內了」、「貴死了！多一隻習大大就要兩百多塊」、「傳說中的『習進瓶』」、「辱華紅茶」、「習進瓶，好有創意」、「看來大陸又要禁賣了」、「乳滑（辱華）了」、「習進瓶，懂行銷」。

另外，也有網友指出，「（2017年的活動）原來在中國已經被輿論下架了」、「為什麼有這種東西可以在中國賣的錯覺」。

「午後の紅茶」推出三款瓶中娃娃

image source：行乐RAKU

「習進瓶」成「午後の紅茶」熱門話題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一週內（2022/09/21～2022/09/27）「午後の紅茶」的探索概念有「迪士尼」、「台灣獨賣」、「熊抱哥」等，除了娃娃備受討論，「習進瓶」也成熱門關鍵字。

午後の紅茶

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月21日至2022年09月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『午後の紅茶』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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