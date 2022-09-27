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飛日韓前先來一趟「台北國泰萬怡酒店」壽喜燒、人蔘雞任吃 加碼送烤大蝦、燕窩

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書
圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書

防疫隔離放鬆進入倒數，你是不是已經買好機票要飛出去了？台北國泰萬怡酒店懂你等不及的心，推出「東北亞美食節」主題，把大家心心念念的日本與韓國料理一次囊括，大阪燒、壽喜燒、拉麵，或是糯米人蔘雞湯、韓味辣魚湯、醬牛肉等任吃，還加碼送「串燒蝦」及「燕窩羹」，飛日韓前快來複習料理的美味～

圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書
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即日起到11/15，無論是日本的庶民小吃，還是韓國的家庭美味，都能在台北國泰萬怡酒店裡「MJ Kitchen」餐廳吃得到，像是日式熱門小菜山葵小章魚、藻礁沙拉、柚香珊瑚草及人氣最高的生魚片，還有淋上濃郁起司醬的韓式玉米乳酪雞，讓大家的味蕾先飛到日本跟韓國啦！

圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書
圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書

不只有吃不完的日韓料理，10/10日之前，平日晚餐、假日午晚餐，每位成人用餐再送「串燒火烤海老蝦」、「紅燒蟹肉燕窩羹」(各一份) ；當天加入會員，還可享原價85折的優惠，快揪好友們一起衝一波！

圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書
圖／Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店臉書

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」

平日午餐 每人1180元

平日晚餐、周末 每人1380元

現場加入會員享原價85折

只有午餐及晚餐兩個餐期，沒有提供下午茶

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