一醬在手變化無窮！海底撈「紅蔥黃豆、酸辣燕麥雙椒」拌飯神醬登場

文／ 聯合報記者陳睿中 提供
「海底撈拌飯系列」搶攻拌飯醬市場。 圖／台灣頤海 提供
「海底撈拌飯系列」搶攻拌飯醬市場。 圖／台灣頤海 提供

想要為生活增添點滋味，勢必少不了美味的調味料！台灣頤海以獨門秘製配方，全新推出「海底撈拌飯系列」，共有「原味紅蔥黃豆拌飯醬」與「酸辣燕麥雙椒拌飯醬」兩種選擇，絕佳的好滋味不論是拿來拌飯拌麵、炒菜增香或是作為火鍋沾醬，通通都能為料理帶來截然不同的風味變化、層次更上一層樓，就算在家也能擁有餐廳般的美味享受！

台灣頤海常年致力提供消費者安心、多樣化的食品選擇，不斷推出叫好又叫座的美食佳饌，廣受粉絲一致好評。全新推出的「海底撈拌飯系列」也再度滿足現代人對於美食的追求。系列中的「海底撈紅蔥黃豆拌飯醬」，精選優質非基改黃豆，經蒸煮帶來濃郁豆味；紅蔥頭也以高溫炒製，完全釋放出迷人的優雅香氣，還添加竹筍增添鮮美口感，每一口都是絕妙好滋味！不論搭配麵條、米線、米飯作為特色主食，或是當作百搭沾醬、炒菜調味料皆宜，一醬在手，想怎麼吃就怎麼吃！

青菜搭配拌飯醬，增添風味。 圖／台灣頤海 提供
青菜搭配拌飯醬，增添風味。 圖／台灣頤海 提供

同步登場的「海底撈燕麥雙椒拌飯醬」，使用兩種鮮椒與燕麥搭配，整罐皆是精挑細選的真材實料，並搭配獨家香料配方，藉由猛火炒出辛香酸辣的開胃風采，強烈的美味入口後就能在舌尖引爆味蕾，讓人一口接一口、久久無法忘懷！酸中帶辣、辣中帶酸的層次變化，不單是拌飯、拌麵的完美良伴，也適合作為火鍋沾醬、涼拌菜醬底，盡顯創意、變化無窮！

青菜搭配拌飯醬，增添風味。 圖／台灣頤海 提供
青菜搭配拌飯醬，增添風味。 圖／台灣頤海 提供

台灣頤海悉心打造的「海底撈拌飯系列」－「原味紅蔥黃豆拌飯醬」、「酸辣燕麥雙椒拌飯醬」即日起於全台7-11、家樂福、全聯等通路隆重上市，只要小小一匙就能為料理帶來驚喜的變化，絕對是饕客們不容錯過的居家必備神物！

「酸辣燕麥雙椒拌飯醬」、「原味紅蔥黃豆拌飯醬」全新上市。 圖／台灣頤海 提供
「酸辣燕麥雙椒拌飯醬」、「原味紅蔥黃豆拌飯醬」全新上市。 圖／台灣頤海 提供

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