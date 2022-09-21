免費吃堡！漢堡王9月華堡日攻略，加碼「漢堡王 X H.H先生」限量聯名貼圖，優惠直接列好給你
漢堡控每月最期待的日子來了！漢堡王帶著「免費小華堡」公布9月華堡日爽吃活動，不但買指定華堡系列套餐就免費送小華堡，還加碼送「漢堡王 X H.H先生」聯名「愛吃漢堡王的美美」LINE貼圖，話不多說、把握時間，以下把優惠條列給你，看就完事！
⬤ 活動一
於9/22至9/25至官網預訂指定華堡系列套餐，選擇9/26取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，即贈小華堡乙顆；提前預購且在華堡日當天完成取餐，漢堡王再霸氣加碼抽20份華堡兌換券。
⬤ 活動二
凡於華堡日當天（9/26）至門市出示粉絲專頁截圖，或於官網輸入優惠碼，購買指定華堡系列套餐，亦贈小華堡乙顆。
⬤ 活動三
於活動時間9/22至9/26，以會員身分預訂、購買華堡系列套餐，就送「漢堡王 X H.H先生」限量聯名貼圖「愛吃漢堡王的美美」。
⬤ 活動四
於9/22至10/17間，以會員身分購買「韓式泡菜系列及安格斯系列套餐、大餐」，也送限量聯名貼圖乙組，數量有限，送完為止。
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