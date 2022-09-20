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首次公開！春水堂創辦人私房餐點有「這些」，Get同款美味、滿額再送限量攝影主題明信片

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

你知道嗎？台灣春水堂裡讓人流連回味的攝影掛畫，是來自春水堂創辦人劉漢介執行長！並於近日出版歷時50年攝影作品《精湛一生：甘侯攝影集》，即日起至全台春水堂消費滿599元，即贈限量攝影集主題明信片，執行長更大方分享最愛私房餐點，想知道有哪些美味就接著往下看吧！

圖／春水堂提供
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春水堂劉漢介執行長日前出版的《精湛一生：甘侯攝影集》。圖／春水堂提供
春水堂劉漢介執行長日前出版的《精湛一生：甘侯攝影集》。圖／春水堂提供

至全台春水堂消費滿599元，即贈限量攝影集主題明信片。圖／春水堂提供
至全台春水堂消費滿599元，即贈限量攝影集主題明信片。圖／春水堂提供

執行長私房餐點大公開

已有近40年歷史的「春水堂」，究竟獨門私房餐點是什麼呢？春水堂執行長點名「古早味虱目魚套餐」和「東港之星」。「古早味虱目魚套餐」選用台灣肉質細緻的新鮮虱目魚肚，油脂香甜不膩，再以入味蔭瓜及鮮美破布子調味，呈現在地台灣古早味；香氣逼人的「東港之星」，一口吃得到滿滿花枝肉塊，表面金黃微焦，內裡香Q彈牙，讓人上癮的鮮美滋味。

春水堂執行長最愛私房餐點。圖／春水堂提供
春水堂執行長最愛私房餐點。圖／春水堂提供

東港之星。圖／春水堂提供
東港之星。圖／春水堂提供

說到「春水堂」，怎麼能忘了茶飲呢！春水堂執行長近年最喜愛飲品是「珍珠紅豆鮮奶茶」及「黑糖琥珀珍珠拿鐵」。「珍珠紅豆鮮奶茶」結合香濃奶香與純淨茶香，搭配粉圓、蜜紅豆增添口感，一口喝下甜在心窩；「黑糖琥珀珍珠拿鐵」將傳統手炒濃郁黑糖加入鮮奶紅茶中，上頭撒上酥脆焦糖餅乾碎，豐富層次，清甜不膩。

珍珠紅豆鮮奶茶。圖／春水堂提供
珍珠紅豆鮮奶茶。圖／春水堂提供

黑糖琥珀珍珠拿鐵。圖／春水堂提供
黑糖琥珀珍珠拿鐵。圖／春水堂提供

來場視覺與味覺的饗宴

春水堂餐點美味沒話說，用餐環境也大有學問，從門店佈置的插花、掛畫、音樂、用心選料與餐點擺盤來看，飽腹之餘，同時也提供了美好、舒適的用餐體驗。

圖／春水堂提供
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