台日友好！「電車靚味便當」限量每日50份開賣，再送雙鐵帆布袋

鐵路迷注意了！為了歡慶台鐵與日本近鐵簽訂友好協定正式滿5週年，特地推出台日聯名「電車靚味便當」，即日起正式販售，每日限量50份，期間共只有500份快搶，買再送雙鐵帆布袋喔！

台日友好一直是台灣民眾關注的夥伴關係。而台鐵與日本近鐵的友好協定今年滿5週年了，為了慶祝這特別的時刻，特別推出台日聯名的「靚味便當」，即日起至9月25日每日只賣50份，期間只有500份喔。

圖/台鐵提供

不僅如此，該款便當是以日本近鐵特急SHIMAKAZE的列車造型作為靈感打造，外型超可愛非常具有收藏價值。內容物以節慶油飯為主，一等米白飯配上紅藜與各種像是芋頭，乾魷魚、香菇與油蔥等拌炒，香氣四溢。至於主食選擇台日人氣「蒲燒鰻魚」，肥美的魚肉加上日式醃漬蘿蔔片與紫蘇梅，爽口不油膩超刷嘴。

現在靚味便當只在活動期間於高雄火車站限量販售，買就送雙鐵吉祥物的帆布袋，快把握機會吃起來囉！

圖/台鐵提供

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