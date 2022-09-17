神旺掰掰！熄燈儀式惹哭老員工　熱門關鍵字「蛋糕、好吃」上榜

文／賴琬琳

在台北市東區開了20餘年的神旺大飯店，於9月15日舉行熄燈儀式，最後一個營業日，擠滿來見證的民眾，普諾麵包房、潮品集客人絡繹不絕，最後在晚上九點全體員工在門口鞠躬道別。神旺大飯店的臉書也寫到：「天下無不散的筵席，但我們緣起不滅！」

image source：FB／神旺大飯店

神旺大飯店16日晚間九點進行熄燈儀式，現場由總經理韓邦瑛率領員工代表以合唱方式向大眾告別、員工們相擁而泣並高喊「謝謝光臨、珍重再見」，正式替神旺飯店畫下句點。

image source：FB／神旺大飯店

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到提到「神旺大飯店」，網路討論關鍵字最熱門的就是「蛋糕、好吃、料理、美食」，也因為飯店熄燈改建的消息曝光後，覺得可惜的網友也不在少數。

潮品集饕客難忘 普諾麵包坊飄香

神旺大飯店前身是亞太飯店，2002年旺旺集團接受經營並更名後，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連續創下全台飯店住房率前3名的紀錄，廣為人知的潮州餐廳「潮品集」，以及普諾麵包坊皆是饕客難忘不捨的。「潮品集」最快將在11月底進駐信義新光三越A4；普諾麵包坊則在東區先以街邊店方式營運，預計10月中旬後開幕。

image source：神旺大飯店

台北市14間飯店申請危老改建 舊風華不再

根據北市建管處資料顯示，北市危老核准共有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等14間飯店。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波飯店的危老改建潮，絕大多數都不再作為純飯店經營使用，有鑑於北市有些飯店與住宅複合式開發的成功經驗，有些做為飯店式高級住宅，有些則轉作商辦與商場等使用。

曾敬德表示這兩年疫情意外促成老飯店改建商機，一方面國際旅客少了千萬人次，另一方面政府也給予高額容積獎勵的危老政策，台北市有些已經風華老去的老舊飯店，即使未來觀光與商務需求回流，老飯店的競爭力也比不上新飯店，因此所有權人也趁這波疫情活化資產，從不動產經營者轉型為不動產開發業者。

image source：信義房屋

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2021 年 09 月 16 日至 2022 年 09 月 15 日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括 各大 新聞頻道、社群平台、討論區 及 部落格等，針對討論『 神旺大飯店 』相關文本進行分析，調查 「熱門關鍵字」(註2) 作為本分析依據。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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