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「廣東、海鮮」成楊丞琳熱門關鍵字！挨台網友轟炸關版…聲量一夕暴漲近3萬筆

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image source：IG／rainie77
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文/徐暘甯

藝人楊丞琳2019年與歌手李榮浩結婚後，逐漸將演藝事業重心轉移至中國，參與多檔陸綜演出。出道多年人氣不減，但近期她在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》中的發言，卻點燃台灣網友怒火。

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可愛教主蛻變三棲全方位藝人　楊丞琳中國節目接到手軟

楊丞琳早年以「可愛教主」形象廣為大眾熟知，唱出不少膾炙人口的經典歌曲，後來更跨足電視、電影，成為影視歌三棲的全方位藝人，位居《網路溫度計》人氣歌手口碑排行榜第5名。

近期她積極參與中國綜藝節目，像是在綜藝《聲聲如夏花》中擔任主播經理人；在舞蹈節目《沸騰校園》擔任輔導員；也參與浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，可說是工作滿檔。

▲「楊丞琳」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第5名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/06/08~2022/09/05)

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單日網路聲量暴漲近3萬筆！楊丞琳「我是廣東人」掀爭議聲浪

雖然頻頻在螢光幕前亮相，成為節目寵兒，但楊丞琳近日卻不斷捲入爭議風波。先是轉發「世界上只有一個中國」貼文，後來又在《還有詩和遠方》節目中自稱廣東人，而此次點起網友怒火的最新爭議，則是她在同節目中說出「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」

image source：YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang STV Official Channel

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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看楊丞琳近一週的聲量趨勢，可以發現9月5日因為「廣東人」發言讓她在網路上討論度一夕飆漲，單日衝破27,462筆。另外，觀察熱門關鍵字也可以看到「廣東」「海鮮」成為楊丞琳近一週最受討論的相關詞彙，可見台灣網友對她此次事件關注度相當高。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外，觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的網路好感度顯示，此次爭議爆發後楊丞琳的負面聲量迅速增加，雖然仍有正面聲量、粉絲力挺，但整體網路好感度趨勢仍以負面居多。事件發生後，楊丞琳的臉書和IG隨即關閉留言功能。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

3句話重踩兩岸敏感地雷！兩派網友掀論戰

哀嘆自己「小時候書真的讀得不多」「我在台北長大，但是我是廣東人」以及「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那兒」，是造成此次討論的三句話。一段節目影片掀起兩派論戰，除了砲轟她的聲浪，也有部分網友覺得無須過度解讀，認為楊丞琳高中就讀華岡藝校後，隨即在16歲出道朝演藝圈發展，比起多數人的平均學歷，確實不算書讀得多，也許讓她覺得略有不足才說出這番話，自稱廣東人也可能是因為父親籍貫的確來自廣東。

至於「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那兒」」一事，則有網友替她平反，指出最先在網路上流傳的截圖，少了一句楊丞琳自述小時候家中經濟狀況不佳的前提，認為她是指小時候家裡經濟壓力大，而非單純指台灣人吃不起海鮮。

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