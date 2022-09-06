打開新世界！藝人加持的「麻十七」滷味搭「蔦日子」新品 涮口又清爽 平價高級感組合任你配
滷味配手搖，必吃超絕組合！中秋節優惠活動再加一！在台已有6家門市且由藝人郭靜投資的「麻十七川滷專売所」為慶祝中秋佳節的到來，即日起至9/11活動期間，只要姓名中有「包、余、中、秋」(同音也可)，至門市購買滷味就可享有「鮑魚買一送一」的超殺優惠。
「麻十七川滷專売所」台北101店新推「麻十七超牛小麵」系列，各式小麵只要加17元就直接升級套餐，包含1杯飲品及滷味一份。麻十七超牛小麵系列有188元的「經典鮑魚小麵」，以及198元的「鮑魚椒麻皮蛋小麵」，喜歡鮑魚Q彈口感與鮮味，或糖心皮蛋濃郁口味的朋友點它就對啦！
而「麻十七川滷專売所」台中新光店在中秋檔期推出隱藏版「員外級豪鮑滷味拼盤1288」，每日限量10盒，裡頭至少10顆鮑魚，再任意搭配其他滷味，美味又划算還不趕快帶回家？
買好滷味，就差一杯飲料了。台灣第一愉悅系手搖品牌「蔦日子」也從今日起到9/11推出新品限時特價，椰椰來襲系列「青檸白月光」和「青椰傻白甜」任兩杯組合一律88折優惠！將進口純正椰子水和A級檸檬完美結合，拿到手後經過一陣暴槌和爆搖，椰香與檸檬融為一體，清爽又解膩，這就是舌尖上的清涼啊！
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