素食者最愛！10大「素食零食種類」第2名口味超多好滿足，一點都不無聊

素食零食一點都不無聊！

你對於「素食」的印象還停留在養生、健康、無聊嗎？素食的種類雖然沒有葷食那麼多樣，但還是有許多美味的選擇。除了一般的可以當正餐的主食外，也同樣有各式各樣超好吃的零食，豐富的口味和口感，讓人忍不住一口接一口，連葷食者吃過後也會一秒上癮！

近來有越來越多零食廠商開發各種素食零食，不管是五辛素、蛋奶素、奶素、蛋素，甚至是被很多人認為最難有變化的純素，都有琳瑯滿目的零食種類可供選擇。在這些素食零食裡，哪些最受素食者們的喜愛呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了素食者最愛的前十大零食種類，一起來看看吧！

NO. 1 素肉乾

對於不能吃肉的素食者而言，素肉乾提供了一個嶄新的選擇。近來市面上有越來越多的素肉、植物肉產品，除了肉乾外，也有素蹄膀、素肉條等不同種類可供選擇，甚至還有「素牛肉乾」。很多素肉乾的味道幾乎和真的肉乾一模一樣，讓許多人吃過後都驚嘆連連。



逼真的肉食口感，成分又相對健康，因此不只是素食者，連許多想吃肉又想減輕身體負擔的葷食者也會選擇素肉乾做為零食。許多網友在吃過後也都表示「植物肉乾超讚」、「比葷的有嚼勁」、「我吃葷的但我覺得素肉很好吃」。

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image source: FB／木直肉乾

NO. 2 餅乾

類型、口味都十分多樣的餅乾，豐富的種類讓它成為了素食者最愛的第二名零食。不管是純素、奶素、蛋素、蛋奶素還是五辛素，在餅乾這個類別中都有許多美味的選擇。

五花八門的餅乾產品中，成份單純、味道天然純粹的餅乾在講求健康的現代尤其受歡迎，像是全聯販售的健司每日元氣牛奶餅乾（奶素）、酵母餅乾（全素）等等，都不含乳化劑或人工香料。此外，好市多還有一款奶素隱藏好物「奶油胚芽蘇打餅乾」，採用國外進口天然奶油，植物胚芽含量12%，無添加物。吃過的網友們都說「奶油胚芽好吃」、「我們家超愛奶油胚芽口味」。

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image source: 《網路溫度計》

​NO. 3 堅果

堅果是非常天然的零食，就算不額外調味，本身自帶的濃郁香氣也能讓人一口接一口，吃起來美味，也十分有益健康，純粹的好味道不只深受素食者喜愛，更是老少咸宜。

在放鬆休閒時，小小的堅果也非常適合當成刷劇零嘴。現在市面上有許多小包裝的綜合堅果，像是萬歲牌堅果就有不少堅果組合可供選擇，小小一包裡面能夠嘗到各種不同類型堅果，豐富的味道和口感讓人欲罷不能，網友們也紛紛表示「便宜健康好吃」、「萬歲牌小包裝最方便」。

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​NO. 4 糖果／巧克力

選擇多元、小巧繽紛的糖果及巧克力，成為許多素食者最愛的零食之一。光是糖果就有軟糖、硬糖、水果糖、跳跳糖、牛奶糖等多種選擇，巧克力也有許多不同濃度和口味，是變化十分多樣的零食。

很多人會先入為主地認為糖果和巧克力一定是素食，但其實許多軟糖、QQ糖中都含有葷食的動物膠；巧克力中也常有牛奶成份，雖然奶素可食，但並非純素。為此也有網友特別分享了自己的「純素」巧克力名單，如Always黑巧克力、Ritter Sport全素杏仁藜麥黑巧克力、77 70%黑巧克力等等。

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NO. 5 蔬果片

以蔬果為原料的蔬果脆片，和市售的這多其他零食比起來相對健康，同時又保有了大部分零食令人上癮的酥脆口感，是吃起來較沒有負擔的零嘴，不只素食者愛吃，蔬果天然的鮮甜味也讓許多葷食者深深著迷。

市售眾多零食蔬果片中，好市多熱銷的健司「纖三薯」地瓜脆片、「脆雙菇」杏鮑菇秀珍菇片，是非常受歡迎的品項。以低溫真空油炸，不加糖，保留地瓜、菇類自然的美味，同時又帶有爽脆口感，健康與美味兼具，許多網友都大讚：「很天然的味道」、「越吃越香」，受許多網紅、Youtuber推薦。

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image source: 康健

NO. 6 燕麥／麥片

燕麥和麥片總給人一種「健康」的印象，很少人會將之與「零食」聯想在一起。不過最近其實有很多內容物豐富、口味多樣的麥片，也有不少好吃的燕麥點心出現，諸如燕麥棒、燕麥脆片等等，有許多種新選擇。



像是日本品牌卡樂比推出的水果麥片就非常受歡迎，也有不少人拿來當作解饞的零食。裡面除了燕麥、黑麥、玄米等各類穀物外，還加入了許多水果乾，豐富的口感和滋味讓網友們紛紛表示：「加牛奶超讚」、「比一般的麥片更好吃」。

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NO. 7 果凍

QQ軟軟又有著各種口味的果凍，在炎熱的夏天裡尤其受歡迎，不管是素食者還是葷食者，都沒有辦法抗拒這個晶瑩剔透的小點心。除了直接吃外，也可以加在飲料、甜點中，能夠變化出各種不同吃法。

有些果凍在製作時會添加動物膠成分，因此素食者在選購果凍時總需要格外留意。不過現在市面上許多品牌像是吉利高、盛香珍等都推出全素者可食用的果凍產品，網友們也會自行研發創意吃法：「冰冷凍拿出來吃超級無敵好吃！」

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NO. 8 果乾／蜜餞

由各式各樣的水果乾燥、醃製成的果乾和蜜餞，酸酸甜甜的味道再加上水果本身的香氣，小小一顆就能在口腔內創造出多層次的水果小宇宙。不管是直接吃或是加入飲品、甜點、料理內，都能變化出誘人的好滋味。

果乾和蜜餞常給一種較傳統的形象，但其實現在也有許多店家用心經營品牌，讓大家重新發現這類傳統零食的美好，像是HEGO禾菓、淡果香、菓豐坊等等，都打造出許多相當受歡迎的日常果乾、蜜餞類零食。

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NO. 9 海苔

說到素食零食，由純素的紫菜、海菜等原料製成的海苔，自然是榜上有名。烤得薄脆的海苔再經由調味，不管是配飯還是當零食都十分美味。除了好吃以外，海苔也有非常高的營養價值，是非常健康的零食。



看似單純的海苔，其實也有許多不同種類，像是清脆的日式元本山味付海苔、帶點厚度的泰國相撲手海苔、口感獨特的小老闆海苔捲等等，還有在海苔中間夾上杏仁、芝麻製成的海苔脆片，香脆的滋味深受許多人喜愛。

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NO. 10 爆米花／米米花

適合配劇電影的爆米花，單吃原味就非常可口，更能夠變化出多種不同口味，不管甜的鹹的都非常受歡迎，可以選擇的品牌更是超級多樣，像是卡滋爆米花、星球工坊、帕波爺爺等，都深受網友喜愛。



除了爆米花外，近年來由米為原料製成的「米米花」也逐漸流行起來。研發出米米花的品牌「丹尼船長」推出的多種口味，都讓許多網友欲罷不能：「可可焦糖超好吃」、「日式醬油真的超耐吃」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月25日至2022年07月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『素食零食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統