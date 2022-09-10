爆漿好滋味！11款夢幻組合任意配，大人小孩都愛的「初哇紅豆餅」

中壢美食平價又好吃，而傳統的紅豆餅也越來越精緻，將麵糊倒進熱騰騰的模具裡，放入滿滿餡料之後，最後再將它合起來，看起來作法雖然簡單，但其實最辛苦的是備料過程。





「初哇紅豆餅專門店」 老闆堅持用新鮮食材搭配黃金比例來自製餡料，並將熟悉的古早味加以改良，變化出麻糬與珍珠口味，不僅餅皮Q軟，內外口感也更加有層次，每一口都能給人滿滿驚喜！

菜單上除了有紅豆、奶油、花生、芋頭等基本款之外，還有鹹香爽脆的菜脯與馬鈴薯沙拉可選擇，在混搭部份，則有紅豆奶油、珍珠奶油、花生奶油、紅豆麻吉、花生麻吉等口味，不論是趁熱吃或放涼再吃，都能保持絕佳口感！

爆漿的奶油口味散發濃濃奶香，柔滑豐厚的口感，瞬間帶來滿滿的幸福感，唯一要注意的是，小心燙口！

綿密軟爛的芋頭包覆在餅皮之中，一抿即化開的口感也相當誘人，減肥的事明天再說，先吃兩個最要緊。

紅豆口味吃得到顆粒，而且甜度適中，與鬆軟餅皮形成完美組合，整體清甜無負擔，是店內人氣款的品項之一。

在國外，馬鈴薯沙拉己成為家家戶戶必備料理，但做成紅豆餅倒是挺有創意的方式，將雞蛋、火腿、馬鈴薯拌勻，再放入餡料之中，呈現清爽風味。

大方用料的菜脯口味，將菜脯填滿整顆餅皮之中，在炒功與脆度方面，都獲得不錯的好評，想換個口味吃鹹的，就要點這個口味，絕對好吃不踩雷。

韓劇台詞說得好：「方法本來就都很普通，難就難在達成目標。」吃過「初哇紅豆餅專門店」之後，很難再回頭吃其它家紅豆餅，因為市面上千篇一律使用現成內餡，要方便求快速的結果，不是太過死甜，就是味道沒有靈魂。

在中壢中平路經營幾年之後，「初哇紅豆餅」漸漸成為獨樹一格的紅豆餅店，其實關鍵之處就在於手作的溫度，以及用心做好每一顆紅豆餅而已。





下午茶時段，誰說一定要珍奶雞排的？團購紅豆餅正夯，口味混搭才有趣，揪好友同事們一起來，午後的Happy Hour自己來決定！

初哇紅豆餅專門店

店家地址：桃園市中壢區中平路222號

店家電話：0980-100-112

營業時間：12:00-18:30；週一12:00-17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3AXfM7F





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