快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

爆漿好滋味！11款夢幻組合任意配，大人小孩都愛的「初哇紅豆餅」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

中壢美食平價又好吃，而傳統的紅豆餅也越來越精緻，將麵糊倒進熱騰騰的模具裡，放入滿滿餡料之後，最後再將它合起來，看起來作法雖然簡單，但其實最辛苦的是備料過程。


「初哇紅豆餅專門店」老闆堅持用新鮮食材搭配黃金比例來自製餡料，並將熟悉的古早味加以改良，變化出麻糬與珍珠口味，不僅餅皮Q軟，內外口感也更加有層次，每一口都能給人滿滿驚喜！

菜單上除了有紅豆、奶油、花生、芋頭等基本款之外，還有鹹香爽脆的菜脯與馬鈴薯沙拉可選擇，在混搭部份，則有紅豆奶油、珍珠奶油、花生奶油、紅豆麻吉、花生麻吉等口味，不論是趁熱吃或放涼再吃，都能保持絕佳口感！

爆漿的奶油口味散發濃濃奶香，柔滑豐厚的口感，瞬間帶來滿滿的幸福感，唯一要注意的是，小心燙口！
爆漿的奶油口味散發濃濃奶香，柔滑豐厚的口感，瞬間帶來滿滿的幸福感，唯一要注意的是，小心燙口！

綿密軟爛的芋頭包覆在餅皮之中，一抿即化開的口感也相當誘人，減肥的事明天再說，先吃兩個最要緊。
綿密軟爛的芋頭包覆在餅皮之中，一抿即化開的口感也相當誘人，減肥的事明天再說，先吃兩個最要緊。

紅豆口味吃得到顆粒，而且甜度適中，與鬆軟餅皮形成完美組合，整體清甜無負擔，是店內人氣款的品項之一。
紅豆口味吃得到顆粒，而且甜度適中，與鬆軟餅皮形成完美組合，整體清甜無負擔，是店內人氣款的品項之一。

在國外，馬鈴薯沙拉己成為家家戶戶必備料理，但做成紅豆餅倒是挺有創意的方式，將雞蛋、火腿、馬鈴薯拌勻，再放入餡料之中，呈現清爽風味。
在國外，馬鈴薯沙拉己成為家家戶戶必備料理，但做成紅豆餅倒是挺有創意的方式，將雞蛋、火腿、馬鈴薯拌勻，再放入餡料之中，呈現清爽風味。

大方用料的菜脯口味，將菜脯填滿整顆餅皮之中，在炒功與脆度方面，都獲得不錯的好評，想換個口味吃鹹的，就要點這個口味，絕對好吃不踩雷。
大方用料的菜脯口味，將菜脯填滿整顆餅皮之中，在炒功與脆度方面，都獲得不錯的好評，想換個口味吃鹹的，就要點這個口味，絕對好吃不踩雷。

韓劇台詞說得好：「方法本來就都很普通，難就難在達成目標。」吃過「初哇紅豆餅專門店」之後，很難再回頭吃其它家紅豆餅，因為市面上千篇一律使用現成內餡，要方便求快速的結果，不是太過死甜，就是味道沒有靈魂。

在中壢中平路經營幾年之後，「初哇紅豆餅」漸漸成為獨樹一格的紅豆餅店，其實關鍵之處就在於手作的溫度，以及用心做好每一顆紅豆餅而已。


下午茶時段，誰說一定要珍奶雞排的？團購紅豆餅正夯，口味混搭才有趣，揪好友同事們一起來，午後的Happy Hour自己來決定！

初哇紅豆餅專門店

店家地址：桃園市中壢區中平路222號

店家電話：0980-100-112

營業時間：12:00-18:30；週一12:00-17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3AXfM7F


延伸閱讀>>桃園中壢3個不能錯過的秘境！輕旅行秘境指南

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

中壢 秘境 下午茶

延伸閱讀

桃園／即日起中壢圖書館開展 3種畫風一次滿足

影／參選服務處暖屋 黃瀞瑩與黃珊珊親手製作紅豆餅

超絕吃法！中壢「韓奶奶韓式滷味」韓國奶奶的經典配方 它不道地誰道地 辣炒年糕必吃

農會十數萬公斤紅豆遭竊被賤賣 向竊嫌求償獲賠587萬

相關新聞

爆漿好滋味！11款夢幻組合任意配，大人小孩都愛的「初哇紅豆餅」

傳說中，喜歡吃紅豆餅的人分成兩派，一派愛紅豆、一派愛奶油，還好「初哇紅豆餅專門店」將紅豆與奶油合而為一，從此讓美味不分你我！

老闆請客 身份證秀出來！ 9月「這三天壽星」齊聚一桌 溫體牛火鍋免費吃

牛肉控的新選擇！吃過溫體牛的人也要嘗嘗溫體牛創意料理，「牛本色溫體牛火鍋」於9/13開幕，祭出超狂壽星專屬優惠，凡同桌有「9月壽星」最高可享6折優惠，或同桌湊齊6人是9/13、9/14、9/15這三天

盤點「飯店秋季下午茶」！台灣食材入列、避人潮也能外帶在家吃

涼風徐來，秋天腳步漸近，飯店的下午茶也換上新裝，台灣秋季食材入列之外，色彩與造型也充滿秋日氣息；台北晶華酒店更貼近疫後需...

牛舌、牛小排一次吃！「赤虎燒肉」雙人餐新登場

來自日本崎玉「燒肉の名門．赤虎」，針對即將到來的中秋節，特別推出具有品牌特色的「熹樂 雙人套餐」，集結紀州梅月見涮燒翼板...

比演唱會門票還難搶！10大「超人氣蛋黃酥」沒吃到會流淚

中秋節即將到來，你已經準備好與家人月圓人團圓，一起吃蛋黃酥度過美好佳節了嗎？每逢中秋節前夕，蛋黃酥名店總是會陷入搶購熱潮，不論是在網路上手刀搶購，還是親臨現場排隊採買，系統塞車、大排長龍的盛況甚至比搶演唱會門票還要困難，順利買到的人宛如中頭獎般開心不已，搶不到的消費者只能淚眼汪汪，期待明年能夠順利入手人氣蛋黃酥禮盒。

中秋買月餅！「犁記」排隊破百人、晚上得排200公尺

中秋佳節即將於本週末到來，民眾也紛紛搶購月餅、蛋黃酥等應景點心。位於台北的人氣名店「台北犁記」，近期日日都可見到排隊人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。