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把藝術刻在月餅！長榮鳳凰酒店x朱銘美術館聯名《鳳凰太極》月餅禮盒

欣傳媒／ 欣傳媒

長榮鳳凰酒店(礁溪)與朱銘美術館首度合作，獨家聯名推出《鳳凰太極》中秋月餅禮盒，以「鳳凰，吉祥美好; 太極，和諧圓滿」意象，祈願吉祥中秋，人團圓，諸事圓滿美好，為今年的中秋禮盒戰場，注入一道清流。

長榮鳳凰酒店(礁溪)與朱銘美術館獨家聯名推出《鳳凰太極》中秋月餅禮盒典藏版與私藏版共二款；圖片／長榮鳳凰酒店提供

長榮鳳凰酒店表示，長榮鳳凰酒店(礁溪)與朱銘美術館獨家聯名，推出《鳳凰太極》中秋月餅典藏版與私藏版禮盒，將朱銘大師最膾炙人口的代表作〈太極系列-單鞭下勢〉圖像，刻印在長榮鳳凰酒店最暢銷經典的奶凰月餅，內餡特選屏東鹹蛋黃加上主廚獨家配方，皮薄餡豐，濃香細滑，美味如單鞭下勢直擊人心，在圓滿月下，佐一杯茶，甜而不膩。

《鳳凰太極》中秋月餅禮盒將朱銘最膾炙人口的代表作〈太極系列-單鞭下勢〉圖像，刻印在經典奶凰月餅；圖片／長榮鳳凰酒店提供

私藏版禮盒設計簡約俐落，內含5入月餅，經典實惠；典藏版禮盒以木盒盛裝，沉穩大氣，木盒蓋可作茶盤使用，內含6入月餅、10入茶包以及2款朱銘美術館獨家聯名訂製杯墊，月餅外盒分別印上經典的〈單鞭下勢〉、〈十字手〉、〈太極拱門〉等太極系列作品，可欣賞朱銘大師作品在動與靜、沉穩與速度之間，展現絕妙平衡與磅礡氣度，並傳達循環不息的太極意念。杯墊設計亦蘊含巧思，不但鏤刻單鞭下勢經典圖像，更可如拼圖拆解再組合，為賞月品餅時光更添閒情逸致。

《鳳凰太極》禮盒中的奶凰月餅，是長榮鳳凰酒店的招牌；圖片／長榮鳳凰酒店提供

朱銘美術館館長賴素鈴表示，朱銘美術館致力讓藝術走入生活，今年首次嘗試中秋月餅禮盒，借重長榮鳳凰酒店經營月餅禮盒的豐富經驗，更有助於美術館落實理念，希望每個人都能在日常中品味美好與幸福。

《鳳凰太極》中秋月餅禮盒私藏版定價888元、典藏版定價1,688元，可透過電話預訂或官方線上商城「買東東」預購，大宗採購另有優惠，歡迎來電洽詢。

預購專線：(03)9109988分機2863煙波亭

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206545

月餅 長榮 酒店

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